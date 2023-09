Carta docente, il 27 settembre sarà disponibile per i docenti di ruolo e gli esercenti

Carta docente, il 27 settembre sarà disponibile per i docenti di ruolo...

Sul sito del Ministero dedicato alla Carta del docente è pubblicato il seguente avviso:

La nuova edizione di Carta del Docente (a. s. 2023/2024) aprirà il 27 settembre alle ore 15.00 per i soli docenti di ruolo e per gli esercenti.

alle ore per i soli docenti di ruolo e per gli esercenti. Al momento dell’accesso non risulteranno attribuite al borsellino del docente le annualità pregresse riconosciute a seguito di sentenza.

Quindi, per il momento, l’attivazione del bonus 500 euro per l’autoformazione e l’aggiornamento interesserà esclusivamente i docenti con contratto a tempo indeterminato. Esclusi gli insegnanti con contratto di supplenza fino al 31 agosto, come previsto dal Decreto Salva Infrazioni.

