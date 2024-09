Catania: pronti sessanta progetti di “creatività, condivisione e crescita”

Il sindaco Enrico Trantino, presentando nei giorni scorsi i progetti per le scuole programmati dall’Amministrazione comunale con l’assessorato alla Pubblica Istruzione, ha spiegato che oggidì bisogna fare molto di più per comprendere le difficoltà e i bisogni dei ragazzi e per dimostrare che le istituzioni sono a loro vicine, ecco l’offerta dei progetti. Una conferma insomma, insieme con tantissime iniziative del territorio, “che Catania offre molto di più di quanto non vogliamo riconoscere”.

Da qui la presentazione di 20 progetti in più, “60 complessivamente, e alcune importanti novità. Tra queste, una nuova mensa scolastica, con una nuova gestione, che per la prima volta inoltre propone preparazioni con prodotti a Km 0 e biologici, grazie a fondi ministeriali. O, ancora, il servizio di trasporto gratuito per le cosiddette zone disagiate (Vaccarizzo e zona industriale), con il supporto di una ditta esterna. Inoltre offriamo la possibilità ad ogni scuola di usufruire, in occasione di particolari eventi culturali, di un pullman di 50 posti per raggiungere la sede di svolgimento dello specifico evento”.

Singolare il progetto “A Palazzo Degli Elefanti: Consiglieri per un Giorno”, per favorire la conoscenza delle dinamiche e del funzionamento del Consiglio comunale anche con simulazioni di sedute.

Inoltre, fanno sapere dal Comune di Catania, molte attività saranno curate dagli animatori scolastico-culturali delle sezioni didattiche comunali “Teatrale e Pari Opportunità”, “Ambiente e Scuola”, “Sportiva”, “Storico Monumentale”.

Insegnanti extracurricolari comunali in particolare contribuiranno allo svolgimento di iniziative volte a prevenire la dispersione scolastica.