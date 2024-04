Cattedra inclusiva: esperienze a confronto in un convegno promosso dagli esperti che hanno lanciato la proposta di legge

Cattedra inclusiva: esperienze a confronto in un convegno promosso dagli esperti che...

Gli esperti che hanno lanciato l’idea della cattedra inclusiva non si fermano e continuano nel loro lavoro di divulgazione della proposta che era stata presentata pubblicamente a fine gennaio e di cui abbiamo già ampiamente parlato.

E, per la giornata del 9 aprile, hanno programmato anche un convegno nell’ambito del quale verranno presentate, discusse e messe a confronto esperienze e pratiche che da tempo si stanno realizzando in tante scuole italiane.

L’idea della cattedra inclusiva, elaborata da un gruppo di autorevoli esperti (Evelina Chiocca, Paolo Fasce, Fernanda Fazio, Massimo Nutini, Dario Ianes, Raffaele Iosa, Nicola Striano), è tesa a rilanciare ed enfatizzare la sfida della qualità dell’inclusione scolastica.

“Perno centrale della proposta – spiegano – vede nel futuro tutti i docenti della scuola italiana impegnati in un incarico polivalente nel quale una parte delle ore di servizio siano impiegate in attività disciplinari e una parte nelle attività di sostegno, superando malintese deleghe e rendendo effettiva la corresponsabilità”.

La proposta ha innescato un vivace ed intenso dibattito con posizioni entusiastiche, possibiliste e critiche.

“Ed è proprio con l’intento di mantenere vivo questo dibatto – aggiungono i 7 esperti – che è stata promossa una Giornata di studio e confronto dal titolo Esperienze di cattedra inclusiva”

La Giornata è programmata per martedì 9 aprile 2024 (ore 14 – 17) presso il Teatro Aurelio (Largo San Pio V, 4) a Roma. I posti disponibili, sia quelli in presenza sia quelli in remoto, sono ormai esauriti ma sarà possibile seguirlo successivamente nel canale Youtube della Erickson.

Tutte le informazioni sull’evento e sulla proposta sono disponibili nel sito https://www.agenziaiura.it/cattedra-inclusiva/