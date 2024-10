C&C, Apple Premium Partner a Didacta Bari. Le anticipazioni nell’intervista a Isabella Zen

Ci sarà anche C&C Apple Premium Partner, azienda leader in Europa nella fornitura di dispositivi e servizi a supporto della didattica per scuole di ogni ordine e grado, allo spin off pugliese dell’edizione nazionale di Didacta, in programma a Bari dal 16 al 18 ottobre negli spazi della Nuova Fiera del Levante.

Nella sua terra natìa, C&C porterà l’innovazione tecnologica con i suoi oltre 90 workshop in programma nello stand M24 oltre ad esporre, insieme ai suoi partner internazionali, tutte le soluzioni legate alla didattica contemporanea, in uno spazio di oltre 300 mq.

Ecco alcune considerazioni nell’intervista a Isabella Zen, Education BDM di C&C.

Quali sono le principali sfide che le scuole affrontano oggi nell’integrare tecnologie educative innovative?

Negli ultimi anni, le scuole hanno affrontato diverse sfide legate all’introduzione di tecnologie educative, spesso senza un adeguato supporto per i docenti. La sfida attuale è adottare percorsi di apprendimento innovativi che mantengano un alto valore educativo. Inoltre, è cruciale garantire che queste tecnologie siano inclusive, adattabili alle esigenze di tutti gli studenti, richiedendo un costante impegno in risorse e formazione. Le scuole devono aggiornare le competenze del personale e assicurarsi che nessuno studente venga escluso.

C&C come supporta le scuole nel migliorare l’apprendimento digitale e quali progetti riscuotono più successo?

C&C supporta le scuole a 360°, creando ambienti di apprendimento innovativi su misura e personalizzati in base alle esigenze di ogni istituto. Oltre alla fornitura di dispositivi, offre formazione didattico-metodologica, sia in presenza che a distanza, grazie a un team di oltre 60 docenti certificati in diverse discipline. I progetti di maggior successo includono classi digitali, laboratori innovativi e professionalizzanti, con percorsi formativi in ambiti come storytelling digitale, realtà virtuale, gamification, STEAM e coding.

Quali competenze professionali e soft skills ritieni siano più importanti per il futuro dei giovani studenti e come C&C contribuisce a svilupparle?

Secondo alcune ricerche, tra il 65% e l’85% dei lavori futuri non esiste ancora, a causa di evoluzioni in settori come automazione, intelligenza artificiale e robotica. In questo contesto, competenze digitali e soft skills, come creatività, leadership, problem solving e pensiero critico, sono cruciali per gli studenti. C&C supporta le scuole nello sviluppo di queste capacità attraverso progetti che promuovono l’apprendimento attivo e cooperativo, come il coding, che stimola il pensiero computazionale, e il debate, che rafforza le competenze comunicative e relazionali.

In che modo collaborate con le scuole per adattare le vostre soluzioni alle specifiche necessità didattiche di ciascun ordine di istruzione (infanzia, primaria, secondaria)?

L’obiettivo è offrire soluzioni tecnologiche e di sicurezza su misura per le esigenze didattiche di ogni livello scolastico, dall’infanzia alla scuola secondaria. Per i più piccoli, si usano strumenti come gli iPad per un apprendimento intuitivo e coinvolgente, mentre per le scuole superiori ci si concentra su soluzioni che preparano al mondo del lavoro, come Google Workspace for Education per la collaborazione in tempo reale. C&C promuove anche la cultura della sicurezza informatica, aiutando le scuole a implementare buone pratiche con aziende come Lookout. Il team Education garantisce un ecosistema tecnologico efficiente, sicuro e innovativo, in grado di potenziare l’apprendimento e di rispondere alle sfide del futuro.

A questo link è possibile iscriversi a tutti i workshop organizzati da C&C: https://bit.ly/cec-didacta-puglia-24.