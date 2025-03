IA, tecnologie digitali e aule immersive in cui gli alunni si “lanciano” dentro le lezioni: le soluzioni di MSi for Education

L’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali stanno trasformando il modo in cui si insegna e si apprende, offrendo nuove opportunità per personalizzare la didattica e rendere le lezioni più coinvolgenti. Strumenti basati sull’IA, come tutor virtuali, piattaforme adattive e assistenti alla scrittura, possono supportare sia gli studenti, aiutandoli a colmare le lacune, sia i docenti, facilitando la valutazione e l’organizzazione delle attività.

Perché queste innovazioni siano davvero efficaci, è essenziale che scuole e istituzioni investano in strumenti digitali di qualità, accessibili e sicuri. Le piattaforme educative devono essere intuitive, inclusive e in grado di proteggere i dati sensibili di studenti e docenti. Una scuola digitalmente attrezzata, con soluzioni pensate per la didattica, è una scuola più inclusiva, innovativa e pronta ad affrontare le sfide del futuro.

A Fiera Didacta Italia 2025 abbiamo incontrato Msi For Education, azienda che con tecnologie innovative, risorse, soluzioni e servizi di prim’ordine sviluppa prodotti frutto di anni di ricerca e sviluppo in grado di fornire un impatto reale sull’esperienza formativa.

I prodotti di Msi for Education

Ecco le parole di Luca Bonaiti, marketing manager di Msi, che ha presentato vari prodotti: “Il primo è il mini PC Cub NUC, appena lanciato, con quattro uscite video che può quindi supportare quattro monitor, perfetto per le aule didattiche e perfetto in luoghi in cui c’è poco spazio”.

“Abbiamo presentato molti workshop a tema IA, abbiamo presentato le aule immersive vendute alle scuole grazie al desktop Dp 180 con scheda grafica di ultima generazione che può permettere agli studenti di lanciarsi dentro la lezione. Grazie ai partner possiamo coprire tutta l’Italia, dalle scuole dell’infanzia alle superiori”, ha concluso.

