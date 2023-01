Celebrazioni 150° anniversario dalla morte di Manzoni: le attività della scuola di San Marzano di San Giuseppe

Parte in Puglia e nel tarantino, da lunedì 23 Gennaio, il Seminario dedicato alle celebrazioni dei 150 anni dalla scomparsa di Alessandro Manzoni all’istituto comprensivo di San Marzano di San Giuseppe (Taranto) diretto da Maria Teresa Alfonso.

Le lezioni saranno svolte direttamente da Pierfranco Bruni, responsabile del Progetto Manzoni del Sindacato Libero Scrittori Italiani e presidente del Centro Studi Francesco Grisi. È la prima scuola che nel territorio ha puntato a sviluppare un percorso nazionale dedicato alle Celebrazioni su Manzoni.

Infatti dopo il seminario che sarà sviluppato in più giorni l’Istituto scolastico porterà gli alunni a Milano a visitare Casa Manzoni e a partecipare alle giornate del Nuovo Rinascimento aderendo al Progetto del SLSI patrocinato da diversi organismi istituzionali nazionali.

“Porre all’attenzione il fatto che una scuola apra un seminario di più giorni, sottolinea Pierfranco Bruni, su Manzoni per celebrare i 150 anni dalla scomparsa è un dato di estrema importanza didattica e di proposta culturale comparata”.

Un itinerario di estremo interesse e valenza culturale a testimonianza di come una scuola possa fare culturale inserendosi in progetti nazionali. Manzoni 150 anni, infatti, è un itinerario che toccherà tutta l’Italia e si concluderà con la pubblicazione di un volume che vedrà coinvolti studiosi, docenti di ogni ordine e grado e università.

Pierfranco Bruni