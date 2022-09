Cellulare vietato a scuola: 8 docenti su 10 d’accordo. Ma gli studenti contestano: così non saremo mai in grado di gestirlo – Esiti SONDAGGIO

Divieto assoluto d’uso del cellulare a scuola: cosa ne pensano genitori, docenti, ragazzi? Lo scopriamo nell’ultimo sondaggio della Tecnica della Scuola, condotto in collaborazione con la redazione di ScuolaZoo, e al quale hanno risposto oltre 4mila soggetti. L’81,8% degli insegnanti (e il 79,5% della categoria Altro, comprendente Ata, dirigenti scolastici, ecc) apprezzano la decisione delle Scuole Malpighi di vietare totalmente l’uso del cellulare a scuola. Una percentuale che sale addirittura all’86,1% nel caso dei genitori, segno che gli adulti vedono nello smartphone più minacce che benefici.

Una posizione, come era facile immaginare, che troviamo quasi del tutto ribaltata tra gli studenti, che con le loro 913 risposte si dicono contrari al divieto per il 72,9% dei casi.

Chi ha risposto al sondaggio?

Un sondaggio – lo precisiamo – a cui hanno risposto, per il 54% dei casi insegnanti, ma con una buona partecipazione anche degli studenti, che costituiscono il 21% di risposte, per un totale di 4.006 partecipanti ben distribuiti in tutta Italia.

I commenti dei docenti

Quali argomentazioni dal mondo della scuola? Si va da chi afferma “Non lo farei proprio entrare a scuola” a chi al divieto preferisce un “uso adeguato e responsabile del cellulare”.

La posizione più ricorrente è quella di chi rivendica la necessità di un divieto ma flessibile, da sospendere nei casi in cui il cellulare possa essere utilizzato per la didattica. In particolare una fetta di insegnanti segnala le tecniche byod (bring your own device) di particolare utilità in classe, come quando, ad esempio, si intenda testare al volo la comprensione degli alunni su un argomento con un quiz veloce sul cellulare. E sul tema qualcuno infatti commenta: “Che senso ha la parola assoluto? Io sarei spacciato, i miei lo usano in continuazione per accedere a Moodle…. BYOD”.

Seppure in quantità minoritaria, c’è anche chi oppone un secco no al divieto, perché “il cellulare va gestito, non proibito“. Così un insegnante: “Assolutamente no, è una cosa da stupidi negare la presenza del cellulare a prescindere. I cellulari possono essere uno strumento da esplorare, conoscere e può essere posto al centro di una elaborata didattica di media education. Inoltre, ogni classe e ogni contesto è diverso. L’insegnante deve essere libero di adottare la pratica più funzionale al contesto. Senza restrizioni univoche dall’alto”. E un altro docente: “Non sono d’accordo. Secondo la mia modestissima opinione dovremmo farne addirittura più uso! In classe! E scoprirne anche i rischi e i benefici, parlando altresì di cultura della legalità”.

Infine, non manca chi fa degli opportuni distinguo: “Divieto alle elementari; alle medie avvio all’utilizzo consapevole; e alle superiori utilizzo consentito con soli scopi didattici”.

Altri commenti

Il cellulare può essere uno strumento di lavoro

I ragazzi dovrebbero usarlo responsabilmente come strumento di lavoro

Il cellulare può essere utilizzato esclusivamente per supportare attività didattiche programmate dalla/dal docente

Solo per motivi didattici con la supervisione di un docente

Gli student*, dovrebbero poterlo usare durante la ricreazione

Dipende da cosa si deve fare. A volte può servire. Ma se lo tengono a disposizione lo usano per giocare e chattare

Ok divieto in classe tranne per attività didattiche. Ok divieto durante l’intervallo per favorire la socializzazione

Stare ONLINE genera DIPENDENZA nociva, come le droghe pesanti

Educare alla gestione consapevole

Estremamente interessanti anche i commenti degli studenti. Uno di loro riporta l’argomentazione usata dalla rettrice delle Scuole Malpighi, Elena Ugolini, relativa al fatto che i docenti devono, dal canto loro, riuscire a catturare l’attenzione dei loro studenti se davvero vogliono che il cellulare non sia un elemento di distrazione. Ci racconta lo studente: “Sto facendo attualmente un anno all’estero in California: qua l’uso del telefono non è vietato, possiamo anzi tenerlo tranquillamente sul banco. Il punto principale è che qui i professori fanno di tutto per tenerti presente mentalmente durante la lezione, sono molto più coinvolgenti e ti viene voglia di ascoltarli. Le lezioni sono molto più interessanti e non mi viene mai voglia di guardare il cellulare”.

Altra argomentazione ricorrente tra gli studenti è la stessa di chi, tra gli insegnanti, ha tirato in ballo l’esigenza di fare media education, così da educare alla gestione consapevole del cellulare: “Bisogna anche imparare a gestirlo in modo adulto. Se l’unico modo per limitarne l’uso è requisirlo, non saremo mai in grado di gestirlo autonomamente. Meglio sensibilizzare e insegnare uso corretto”. Insomma, la pedagogia deve fare la sua parte, secondo i ragazzi, non può tirarsi fuori dal problema con un divieto che per gli studenti non insegna nulla.

Altri commenti

Sono d’accordo nel fatto che durante le lezioni non vada usato ma spesso nel mio ramo (informatica) sono i professori stessi che per aiutarci e semplificarsi il lavoro ci permettono di usare i cellulari. Ad esempio: presentano su Meet alcune lezioni anche se manca la LIM o ci fanno andare su siti o piattaforme utili per la lezione.

alcune lezioni anche se manca la o ci fanno andare su siti o piattaforme utili per la lezione. Sì, ma solo al biennio (e senza ritiro del dispositivo all’ingresso).

No, perché io durante l’intervallo uso il telefono e in più potrebbe essere utile anche a dei docenti, in più se la cosa non è gestita bene rischio che mi sia rubato.

Dipende. Per esempio una mia compagna diabetica lo usa per misurare la glicemia ma il divieto è giusto per chi vorrebbe perdere tempo.

lo usa per misurare la glicemia ma il divieto è giusto per chi vorrebbe perdere tempo. Secondo me per alcune cose dovrebbero farlo usare perché ormai siamo nel 2022 e non siamo più nella preistoria.

Per attività scolastiche o anche per prendere appunti meglio, secondo me, dato che io sono un ragazzo Asperger e autistico, con fissazioni ecc, e conosco anche altra gente per cui sarebbe molto comodo.

e autistico, con fissazioni ecc, e conosco anche altra gente per cui sarebbe molto comodo. Sí durante le lezioni, per molti studenti è fonte di distrazione e dipendenza, ma è ok tenerlo a ricreazione…

Precisiamo che l’indagine è stata realizzata dalla testata giornalistica “La Tecnica della Scuola” nel periodo che va dal 14 al 16 settembre 2022. Hanno partecipato 4.006 lettori. Il sondaggio non ha carattere di scientificità: i risultati derivano da conteggi automatici.