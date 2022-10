Cento anni dalla marcia su Roma: previste manifestazioni antifasciste nella Capitale e a Milano

Sabato 29 ottobre si svolgeranno alcune manifestazioni antifasciste a Roma e a Milano, in occasione dei giorni dell’anniversario (100 anni) della marcia su Roma. Annunciata anche la contestazione al nuovo governo “per quelle che saranno le sue politiche” dichiara un organizzatore del Presidio Antifascista 29 ottobre 2022. Ad alimentare la contestazione è anche la biografia personale di alcuni elementi del governo e alla possibilità di attuare “revisionismo storico” tra i banchi di scuola “equiparando nazismo e comunismo”. Gli appuntamenti previsti per il 29 ottobre sono rispettivamente a Roma alle 15 in piazza Madonna di Loreto, all’angolo di piazza Venezia e a Milano alle 15:30 un corteo partirà da piazza Loreto fino al parco della Martesana. Corteo che, a seconda della gente presente, non è escluso nemmeno nella Capitale.

Sempre gli esponenti romani denunciano l’autorizzazione concessa al raduno-parata nazionale degli “ufficiali in congedo/Unuci sotto il balcone del duce per il 29 e 30 ottobre, ma ci sono anche molte altre manifestazioni che ufficialmente non hanno nulla a che fare con l’anniversario della Marcia su Roma ma che si terranno in quei giorni come quella indetta dall’ex di Forza Nuova Castellino in piazza del Popolo, luogo simbolo della marcia.

Come abbiamo scritto in un altro articolo, dopo le tensioni dei giorni scorsi all’università ‘La Sapienza’ di Roma, il capo della polizia Giannini ha invitato le questure ad avere il polso della situazione e prevenire altri possibili episodi.