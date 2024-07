Cerimonia apertura Olimpiadi 2024 Ultima Cena, la polemica: “Era mitologia greca, bastava la scuola dell’obbligo per capirlo”

La polemica di questi giorni è servita: nel corso della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 dello scorso 26 luglio una scena non è andata giù a molti. A partecipare, per ricreare quella che molti hanno creduto essere l‘Ultima Cena di Leonardo, alcune drag queen.

In molti hanno percepito la scena come un‘offesa alle religioni in nome del “politicamente corretto”, strizzando l’occhio al mondo Lgbt. Peccato che non si trattava del quadro religioso: il creativo Thomas Jolly, come riporta Ansa, ha negato in modo netto: “Non mi sono ispirato all’Ultima Cena, era una festa con Dioniso, un rito pagano. Pensavo fosse abbastanza chiaro: nella scena c’è Dioniso che arriva a tavola. E’ lì presente perché lui è il dio della festa, del vino, e il padre di Seguana, dea legata al fiume”.

Inoltre, sulla cartella stampa di presentazione, che spiegava ogni passo della cerimonia, non ci sono accenni all’Ultima Cena. Ad essere indignati, innanzitutto, vescovi di Francia e di forze di destra ed estrema destra.

L’onda di indignazione

In Italia si è espresso così il vicepremier Matteo Salvini: “Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo è stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi”. Ecco le parole del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano: “L’Ultima cena di Leonardo è una delle più alte espressioni dell’arte e rappresentazione di un atto evangelico, caro a milioni di cristiani. Dileggiarla non è libertà ma semplice volgarità. François René de Chateaubriand si starà rivoltando nella tomba”. L’europarlamentare Roberto Vannacci ha parlato di “sberleffo della fede e della cristianità”.

Ultima Cena alla Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, le reazioni

Ma c’è anche chi crede fosse chiaro che non si trattasse dell’Ultima Cena: bastava, per alcuni, aver ricevuto una buona educazione artistica a scuola. Ecco alcuni commenti da X:

“Siccome siete profondamente ignoranti e avete una cultura scolastica, credete che sia andata in scena la parodia dell’Ultima Cena (il massimo che avete imparato a scuola) mentre quella era la parodia del Convivio degli dei. Quindi al massimo dovrebbero offendersi gli antichi greci per l’oltraggio a Zeus, Afrodite e Hermes. Ti consiglio di informarti, magari su Wikipedia”.

“Ma cosa diamine c’entra l’ultima cena con le Olimpiadi, basta aver fatto la scuola dell’obbligo per intuire che si trattasse di una raffigurazione della mitologia greca ma temo che molti in Parlamento non abbiano neppure la quinta elementare”.