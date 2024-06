Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale Ata terza fascia, è possibile inserirla dopo il 28 giugno?

Il 28 giugno è il termine ultimo per presentare le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento, di depennamento riferite alle graduatorie di terza fascia del personale ATA.

I dubbi dei candidati sono diversi e per questo abbiamo ideato una serie di video tutorial per la compilazione della domanda passo dopo passo.

Un lettore ci ha posto la seguente domanda: “Se non riesco a conseguire entro il 28 giugno la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale… Posso inserirlo dopo?”

A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 11 giugno alle ore 16,00 è stato il segretario nazionale della Cisl Scuola Attilio Varengo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Ecco la risposta del segretario: “Il termine fissato per conseguire il titolo è il 30 aprile 2025. Se non si riesce a conseguire entro il 28 giugno, quindi, non succede nulla. All’interno dell’istanza si dovrà flaggare la comunicazione di non possesso della certificazione con l’impegno di conseguirla entra aprile 2025. Se non si consegue entro quest’ultima data, come dice il contratto e l’OM, si verrà cancellati dalla graduatoria”.

E continua: “Chi conseguirà la certificazione tra il 28 giugno 2024 e il 30 aprile 2025 dovrà compilare un’apposita istanza messa a disposizione del Ministero comunicando l’avvenuto possesso del titolo”.

✅ (09:30) se non riesco a conseguire entro il 28 giugno la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale… Posso inserirlo dopo?

LA GUIDA





















Certificazione di alfabetizzazione digitale, EIPASS Standard è quella riconosciuta da Accredia

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Certificazione di alfabetizzazione digitale, cosa deve fare chi ha già conseguito la 7 Moduli User?

Per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con il nostro supervisore per ottenere la certificazione Eipass Standard. Questo vale sia per chi ha conseguito la 7 Moduli User nel passato, e sia per chi la conseguirà in futuro.