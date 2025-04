Mamma offre soldi al figlio in cambio di un sei in matematica: “Sono disperata”, il video fa discutere

Mamma offre soldi al figlio in cambio di un sei in matematica:...

Un video pubblicato su TikTok di una mamma con in mano una busta contenente soldi da offrire al figlio in caso di sei in matematica è diventato virale. Le immagini mostrano una donna che dice di essere in disperata ricerca di un voto sufficiente del figlio.

Non è l’unico caso

“Hai una busta con 40 euro, mi devi portare almeno un 6 in matematica, sono disperata!”, ha detto. Inutile dire che il video, ripostato dal portale Webboh, ha attirato molte reazioni, alcune molto negative. Molti ragazzi hanno detto che anche i loro genitori hanno agito così. Ma c’è anche chi dice che studiare è il dovere di ogni alunno, e non bisognerebbe farlo solo per avere soldi.