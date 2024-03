Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, Eipass 7 moduli: quale è stata accreditata da Accredia?

Nel nuovo contratto scuola, firmato lo scorso 18 gennaio, al comma 10 dell’articolo 59 c’è scritto che “i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Capo, decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse”.

La certificazione di alfabetizzazione digitale sarà quindi requisito di accesso per le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia.

Viene inoltre precisato che, per certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica deve intendersi la certificazione rilasciata da un ente accreditato presso “l’ente di accreditamento nazionale che attesta la competenza e l’indipendenza degli organismi di certificazione e la conformità delle certificazioni ai framework europei”.

Tale certificazione deve essere registrata presso il medesimo ente di accreditamento, essere in corso di validità all’atto dell’iscrizione in graduatoria, attestare il superamento di un test finale relativo all’acquisizione delle competenze informatiche richieste, tra le quali: conoscenza dei sistemi operativi, di word processor, di fogli elettronici, di

gestione della posta elettronica.

Come abbiamo scritto, un emendamento del Decreto Milleproroghe, approvato da Camera e Senato, stabilisce che i nuovi iscritti alla terza fascia ATA avranno la possibilità di conseguire la certificazione informatica entro un anno. Adesso il documento dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Corso alfabetizzazione digitale, quale conseguire?

A fare chiarimenti è stato lo stesso Certipass, organismo accreditato presso Accredia. La Certificazione Internazionale di Alfabetizzazione Digitale deve essere:

rilasciata da un Ente accreditato ad Accredia;

in linea con i framework europei in materia di competenze digitali;

registrata presso Accredia.

Nella bozza del CCNL di luglio 2023 non era stato menzionato in alcun modo il requisito relativo alla registrazione del titolo ad Accredia. L’inserimento improvviso di questo requisito ha causato non poca confusione. La stessa Certipass sostiene di non aver ricevuto alcun preavviso.

La certificazione informatica EIPASS registrata ad Accredia è la EIPASS 7 Moduli Standard. Tale registrazione è basata sulla procedura di svolgimento degli esami e su audit periodici con Accredia, che confermano il rispetto e il mantenimento nel tempo dei requisiti procedurali e formali previsti dalle norme.

Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, per quali profili serve?

Secondo il testo del nuovo contratto scuola, queste sono le figure che prevedono come requisiti di accesso la certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica:

Operatore scolastico;

Operatore dei servizi agrari;

Assistente amministrativo;

Assistente tecnico;

Cuoco;

Guardarobiere;

Infermiere;

Funzionari elevata qualificazione.

EIPASS 7 Moduli User è una certificazione informatica riconosciuta a livello internazionale e rilasciata da CERTIPASS.

Il corso Eipass 7 Moduli User attesta attesta il sicuro possesso delle competenze intermedie nell’utilizzo degli strumenti ICT, così come descritte nella tabella sintetica del documento pubblicato dalla UE (e-Competence Framework for ICT Users, Part 2: User Guidelines) ed elaborato dal CEN, Ente europeo per la standardizzazione. Al superamento della prova finale, saranno rilasciati l’attestato di frequenza e la certificazione EIPASS 7 Moduli User, valida come punteggio in bandi e concorsi pubblici.

Al momento attendiamo indicazioni certe da parte degli enti coinvolti in merito: molto probabilmente, per tutti coloro che superano il corso Eipass 7 Moduli User basterà fare un esame integrativo con un supervisore per ottenere la certificazione Eipass 7 Moduli Standard.

Corso Eipass 7 Moduli User, i moduli

I moduli del corso online sono:

I fondamenti dell’ICT Navigare e cercare informazioni sul Web Comunicare e collaborare in Rete Sicurezza informatica Elaborazione testi Foglio di calcolo Presentazione

Per ogni modulo, è disponibile:

un E-Book scaricabile

una serie di video lezioni approfondite, sempre interessanti e interattive, con tantissimi esempi, animazioni, immagini e tutorial

una prova di autovalutazione che potrai ripetere tutte le volte che vuoi

un sistema di tutoraggio automatico che ti consente di monitorare i tuoi progressi e ti indica quali argomenti approfondire per migliorare la tua performance.

Il corso è disponibile per 3 anni dall’attivazione, che avverrà entro 2 giorni lavorativi dall’acquisto. L’accessibilità è garantita in ogni momento, ovunque, da qualsiasi postazione e dispositivo via web.

Dopo aver risposto esattamente ad almeno il 75% delle domande previste per il test di autoverifica alla fine di ogni modulo, si riceverà:

l’attestato di frequenza al corso, immediatamente scaricabile in piattaforma

il certificato EIPASS 7 Moduli User, entro 30 giorni dalla conclusione del percorso.

I nostri webinar

Utilizzo di gemini in Google Workspace

Utilizzo del copilot in Windows

Le funzioni esecutive nell’apprendimento della matematica

GeoGebra 6 e la matematica. Livello base

Integrare gli alunni nuovi arrivati in Italia (Nai)

Mini-siti per costruire un giornalino digitale

Progettare e valutare le competenze trasversali

Le responsabilità del docente: penale, civile e disciplinare