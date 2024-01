Graduatorie terza fascia personale ATA: Le novità nei profili professionali e nei titoli d’accesso

Nella prossima primavera del 2024 dovrebbe essere emanata l’O.M. volta a promuovere l’aggiornamento e il nuovo inserimento del personale ATA terza fascia, secondo le novità introdotte dall’ipotesi contrattuale del comparto istruzione e ricerca del 2019/2021 sottoscritto il 14 luglio 2023 e che in data 18 dicembre del 2023, ricevuto il parere favorevole del Governo, è stata trasmessa all’ARAN per la sottoscrizione definitiva con i rappresentanti sindacali.

Profili Professionali e titoli d’accesso

Il nuovo contratto nell’allegato A, nell’esporre la declaratoria delle aree del sistema di classificazione del personale ATA del settore scuola, introduce nuovi profili e nuovi titoli d’accesso, oltre a consentire, in prima applicazione e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la possibilità di transitare da un’area all’altra, con procedure valutative, ai dipendenti in servizio in possesso dei requisiti previsti per ogni area e profilo.

A) Area dei collaboratori

A quest’area appartiene il profilo del collaboratore scolastico, al quale si accede con:

il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale.

B) Area degli operatori

A quest’area appartengono i profili di Operatore scolastico e Operatore dei servizi agrari.



A-1) Al profilo di Operatore scolastico si accede con l’attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali, o con il diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale oltre alla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

A-2) Al profilo di Operatore dei servizi agrari si accede con l’Attestato di qualifica professionale di Operatore agrituristico, o Operatore agro industriale, o Operatore agro-ambientale, o Operatore agro-alimentare, o equipollenti e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

C) Area degli assistenti

Appartengono a quest’area i profili di Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco, Guardarobiere, Infermiere.

B-1) Al profilo di Assistente amministrativo si accede con il Diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

B-2) Al profilo di Assistente tecnico si accede con il Diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

B-3) Al profilo di Cuoco si accede con il Diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

B-4) Al profilo di Guardarobiere si accede con il Diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

B-5) Al profilo di Infermiere si accede con la Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione d’infermiere e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.

D) Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione

Appartengono a quest’area i profili dei lavoratori che svolgono attività lavorativa che può anche avere rilevanza esterna. Per accedere a questo profilo occorre avere :

C-1) Se il soggetto è destinato ai servizi amministrativi: Laurea (triennale o magistrale) in giurisprudenza, in scienze politiche sociali e amministrative, in economia o titoli equipollenti e Certificazione internazionale digitale;

C-2) Se il soggetto è destinato ai servizi tecnici: Laurea (triennale o magistrale) relativa allo specifico settore di competenza e Certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.