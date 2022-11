Che cosa si intende per Service Learning? Il webinar della Tecnica della Scuola

Il Service Learning rappresenta uno dei metodi più interessanti nella didattica odierna. Attraverso il SL, gli studenti effettuano attività di apprendimento che vengono integrate in modo coerente con attività di servizio svolte a vantaggio della propria comunità (la classe, il quartiere, ecc.), sulla base di problemi rilevati dagli stessi allievi. VAI AL CORSO

In questo modo, l’apprendimento sostiene il servizio (in quanto è arricchito dal valore aggiunto di ciò che lo studente ha appreso) e il servizio sostiene l’apprendimento, in quanto l’applicazione pratica e secondo finalità solidali di quanto si è studiato ne consolida l’acquisizione, anche in termini di sviluppo delle competenze, dando peraltro allo studio un senso aggiuntivo. Ne consegue una crescita armonica dello studente, che matura sia in termini culturali che umani, sociali e morali.

L’importanza della progettazione e della valutazione

Non basta conoscere la natura e presupposti del Service Learning e i vantaggi didattici di questo approccio. Molta cura e attenzione deve essere posta sulla scelta delle attività da intraprendere sulla base di una preliminare analisi dei problemi del contesto di vita (classe, quartiere, Comune, Regione, ecc.) e del collegamento fra le attività di servizio ipotizzate e quanto si è studiato e si sta studiando nelle varie discipline di insegnamento.

Una volta progettato e realizzato l’intervento, occorre poi passare alla fase della valutazione dell’attività, in termini sia di risultati ottenuti che, soprattutto, di processi attivati e di ulteriori apprendimenti conseguiti dagli studenti.

Quali obiettivi?

Il Service Learning si pone nell’ottica della realizzazione di una didattica maggiormente centrata sul valore formativo delle discipline e sulla loro capacità di strutturare nel tempo vere e proprie competenze negli allievi, attraverso una implicazione e uso, di fronte a reali problemi e contesti di vita, delle conoscenze e abilità da loro acquisite o acquisibili attraverso lo studio.

Un obiettivo che è possibile raggiungere adottando quest’approccio è quindi l’attivazione del potenziale motivazionale e delle risorse personali degli allievi, favorendo il loro coinvolgimento attivo nelle situazioni didattiche e nei contesti di vita.

Il corso

Su questi argomenti il corso I vantaggi del Service Learning, in programma dal 21 novembre, a cura di Giovanni Morello.

Il corso intende offrire ai docenti percorsi di riflessione, esempi e proposte operative di attività di SL, con laboratori per l’ideazione di percorsi per utilizzare con successo tale metodo con la propria classe.