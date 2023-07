Cinema a scuola: un istituto siciliano realizza un cineforum e un cortometraggio nell’ambito del progetto #CINESCUOLAEDU

Il progetto #CINESCUOLAEDU dell’Istituto Comprensivo “G.Verga” di Fiumefreddo di Sicilia, finanziato dal MIM, Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola, per la Scuola Secondaria di Primo Grado, ha coinvolto tutti gli studenti della scuola secondaria e, nell’ottica della continuità educativa, gli studenti delle classi quinte della Scuola Primaria che, attraverso le varie sezioni progettuali, sono pervenuti a una prima conoscenza sulla cinematografia, acquisendo capacità di lettura, decodificazione, uso attivo del linguaggio audiovisivo e consapevolezza critica dei messaggi e valori trasmessi, attraverso elementi tecnico-linguistici che ne hanno costituito i contenuti.

Il corso di educazione al linguaggio cinematografico messo in atto dalla dirigente scolastica, prof.ssa Rosita Alberti, coadiuvato dal Responsabile Scientifico, ins. Patrizia Nunzio, ha previsto diversi moduli e momenti altamente formativi sia per i docenti che per gli alunni.

Uno degli obiettivi principali che l’istituto ha perseguito è stato, in convenzione con il Multisala Macherione di Domenico Barbera risorsa del territorio di Fiumefreddo di Sicilia, la realizzazione di un cineforum che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado, nell’ottica di considerare la sala, non solo luogo di incontro e aggregazione, ma anche agenzia educativa e culturale nel post scuola, scongiurando oltremodo, in taluni casi, un deviante impiego del tempo libero.

Per il cineforum sono state proiettate 10 pellicole sulle tematiche programmate, quali la diversità, il bullismo e l’educazione ambientale. L’esperto, Dott. Enrico Pulvirenti, ha realizzato momenti di dibattito e di riflessione sui film visionati, attraverso schede tecniche e riferimenti alla letteratura cinematografica.

Parte centrale dell’intero percorso cinematografico è stata la realizzazione di un cortometraggio, in cui i ragazzi hanno vissuto in prima persona l’esperienza del fare cinema.

Le dichiarazioni del regista protagonista del progetto

“Un’esperienza sicuramente molto interessante e costruttiva quella svolta presso l’Istituto Comprensivo “G. Verga” di Fiumefreddo di Sicilia dove ho avuto il piacere di guidare gli alunni nella realizzazione di un cortometraggio dal titolo “Una gara da perdere”, opera inclusiva all’insegna della solidarietà”, questo ha dichiarato il regista Fabrizio Sergi che, Insieme a una troupe cinematografica composta da professionisti del settore, Gianfranco Stracuzzi, Ottavio Leo, Marcella Triolo, supportata dall’ins. tutor Rossana Bonanno, ha portato per la prima volta sul set decine di studenti entusiasti di scoprire il fantastico mondo del cinema. Gli alunni, prima dell’inizio delle riprese, avevano già svolto un lavoro preparatorio mediante un laboratorio di recitazione, con gli attori-formatori, Giovanna Criscuolo e Giuseppe Brancato, atto ad avviarli in maniera più consapevole, pertanto, già ad inizio riprese, la loro preparazione è risultata adeguata e completa.

Tre lunghe e intense giornate nei luoghi più significativi del Comune di Fiumefreddo di Sicilia, in modo da ambientare la storia in un contesto scenografico di grande valore storico, artistico e naturalistico.

L’impegno è stato assolutamente premiato dalla grande collaborazione degli studenti, ma allo stesso tempo anche di docenti e genitori che non hanno mai fatto mancare il loro supporto sul campo.

“Un’esperienza – continua Sergi – che, per quanto mi riguarda, non ha avuto punti di debolezza. Volevamo realizzare un cortometraggio che parlasse alla mente e al cuore, approfondendo altresì tematiche attuali legate allo sport e alla solidarietà. Ci siamo riusciti. Anzi, sono stati i ragazzi a riuscirci, sbalordendo noi adulti durante le ore di set, facendo squadra e raggiungendo gli obiettivi prefissati”.

Le altre iniziative

Ultimo step è stata la registrazione del brano “Fragile nel vento” eseguito da quattro alunne dell’istituto, composto dal musicista Giampaolo Nunzio, appositamente per il cortometraggio, di cui ha anche composto la colonna sonora e, a seguire, un altro modulo che ha visto i ragazzi impegnati nel montaggio dell’audiovisivo realizzato e, anche in questo frangente, i protagonisti sono stati i ragazzi che hanno potuto così apprendere le tecniche basilari di video editing per le quali hanno mostrato grande coinvolgimento.

Il progetto #CINESCUOLAEDU, ha previsto anche altri momenti altamente formativi, sono stati realizzati due laboratori di formazione e workshop per docenti e alunni, con le esperte nel settore, rispettivamente la dott.ssa Giulia Iannello, docente-operatore di Educazione Visiva a Scuola, sull’analisi storico-tecnica del cinema e la dott.ssa Carlotta Bonadonna, giornalista e formatrice in ambito audiovisivo, sulla realizzazione di una sceneggiatura cinematografica: un corso di scrittura creativa e avviamento alla sceneggiatura basato sulla struttura narrativa “Il viaggio dell’eroe”. I ragazzi hanno ripercorso le tappe di questo schema descrittivo del racconto per produrre una loro piccola storia, trasformata poi in sceneggiatura.

Tutti gli esperti nei loro laboratori hanno sottolineato l’importanza dell’audiovisivo come mezzo di comunicazione e di fruizione critica di contenuti, nella formazione consapevole dei ragazzi in una società di immagini.

Grande soddisfazione da parte della dirigente scolastica per il lavoro sinergico tra esperti, docenti e famiglie, poiché, nonostante fosse la prima esperienza per l’istituto e considerata la complessità e l’articolazione del progetto, il risultato è stato più che soddisfacente.