CISL Scuola a Didacta Italia 2024: gli eventi nello stand

È stato completato il calendario degli eventi organizzati dalla CISL Scuola per Didacta Italia 2024, in programma a Firenze alla Fortezza da Basso dal 20 al 22 marzo. Oltre alle due iniziative in programma il 21 marzo nello spazio inferiore del Padiglione Spadolini (alle 11.30 “Alla ricerca del ben-essere perduto” e alle 14.30 “Ben-essere a scuola: diamo spazio agli ambienti”), altri incontri si svolgeranno nel corso delle tre giornate direttamente presso lo stand della CISL Scuola (Padiglione Spadolini, piano attico, stand W21).

Si tratterà in gran parte della presentazione di progetti e best practice da parte di istituti scolastici provenienti da diverse realtà territoriali, impegnate su temi che vanno dalla pratica sportiva al mindfulness, alla formazione degli alunni al ruolo di peer-educator, all’inclusione come risorsa e opportunità, all’utilizzo degli strumenti digitali per un coinvolgimento metacognitivo, alla costruzione di reti che favoriscano l’interazione e il dialogo. Uno specifico momento è dedicato alla figura del DSGA e all’importanza del suo ruolo come soggetto organizzatore nella comunità scolastica.

Spazio anche alla presentazione dei servizi che la CISL Scuola, ma anche enti e associazioni della CISL, assicurano sotto diversi aspetti (tutele assicurative, convenzioni su acquisti, assistenza previdenziale e fiscale, ecc.) ai propri associati.

Anche per gli eventi presso lo stand, chi intende partecipare deve prenotarsi utilizzando i moduli accessibili attraverso i link riportati accanto al titolo di ciascuna iniziativa sulla locandina-programma.

Di seguito il programma completo degli incontri allo stand CISL Scuola

20 marzo, ore 11.30-12.15

Faccio sport e vado a scuola

Cristina Tonelli – Dirigente Scolastico IPSEOA “Tor Carbone – Narducci” – Roma;

Salvatore Inglima – Segretario Nazionale CISL Scuola

Valentina Fionelli – docente IPSEOA “Tor Carbone – Narducci” – Roma;

Mariella Vitaliano – Segretaria Generale CISL Scuola Lazio

Lo sport come mezzo di prevenzione e lotta contro fenomeni di violenza e bullismo e contro le discriminazioni, per promuovere il benessere fisico, emotivo, psicologico e sociale, contrastare la dispersione, favorire l’inclusione.

LINK PER PRENOTARE

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/2544-faccio-sport-e-vado-a-scuola

20 marzo, ore 14.30-15.15

Maestra, apriamo il cancello?

Olga Frate – Dirigente Scolastico 1° C. D. “M. Montessori”, Mola di Bari (BA);

Roberto Calienno – Segretario Organizzativo CISL Scuola Nazionale;

Giuditta Alfonsi – insegnante 1° C. D. “M. Montessori”, Mola di Bari (BA);

Domenico Maiorano – Segretario CISL Scuola Puglia

Allestimento di laboratori green che riqualificano gli spazi esterni e introducono strumenti didattici sulla transizione ecologica. I bambini scoprono l’economia circolare, creano legami con il territorio. Gli spazi sono aperti alla cittadinanza, in cogestione.

LINK PER PRENOTARE

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/2545-maestra-apriamo-il-cancello

20 marzo, ore 15.30-16.15

DSGA: costruttori del ben-essere

Roberto Malzone – DSGA IIS “G. Caselli” Siena;

Mariano Maretto – DSGA IIS “8 Marzo K. Lorenz” Mirano (VE);

Giambattista Rosato – DSGA Liceo “G. B. Vico” Laterza (TA);

Lucia Fantaccione – segretaria CISL Scuola Roma – Rieti

Attilio Varengo – Segretario Nazionale CISL Scuola

L’operato del DSGA come condizione necessaria per il ben-essere dell’intera comunità educante.

LINK PER PRENOTARE

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/2546-dsga-costruttori-del-ben-essere

20 marzo, ore 16.30-17.15

Meditazione orientata alla Mindfulness

Stefania Mamprin – Dirigente Scolastico I.C. “G. Cadelli – Roveredo in Piano” Roveredo in Piano (PN);

Patrizia Sgura – Docente I.C. “G. Cadelli – Roveredo in Piano” Roveredo in Piano (PN);

Paola Serafin – Segretaria Nazionale CISL Scuola;

Antonella Piccolo – Segretaria Generale CISL Scuola Friuli-Venezia Giulia

La mindfulness (consapevolezza di sé) come strumento per una maggiore competenza tra i docenti nella gestione delle dinamiche di classe e della comunicazione con i colleghi, allievi e genitori; per gli alunni strategia per il miglioramento del benessere psicologico soggettivo e del clima del gruppo/classe.

LINK PER PRENOTARE

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/2547-meditazione-orientata-alla-mindfullness

21 marzo, ore 10.00-10.45

Cyber angels

Chiara Di Prima – Dirigente Scolastico L.S. “Galileo Galilei” Palermo;

Renata Barbagallo – Docente L.S. “Galileo Galilei” Palermo;

Maddalena Scannaliato – Docente L.S. “Galileo Galilei” Palermo;

Paola Serafin – Segretario Nazionale CISL Scuola;

Francesca Bellia – Segretaria Generale CISL Scuola Sicilia

Come formare studenti “peer- educator” per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole del territorio

LINK PER PRENOTARE

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/2548-cyber-angels

21 marzo, ore 16.00-16.45

I servizi agli iscritti della CISL e della CISL Scuola

I servizi, le convenzioni per la miglior tutela dei lavoratori della scuola

Daniele Lazzaro – Inas CISL;

Daniele Maggini – OneBroker Srl;

Monica Azzini – CAF CISL

Roberto Calienno – Segretario Organizzativo CISL Scuola Nazionale

LINK PER PRENOTARE

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/2549-i-servizi-agli-iscritti-della-CISL-e-della-CISL-scuola

22 marzo, ore 9.30-10.15

Inclusione e benessere

Matteo Aurelio Giuseppe Carrera – Dirigente Scolastico I.C. “F. Berton” Pedavena (BL);

Valentina Scopel – Insegnante I.C. “F. Berton” Pedavena (BL);

Salvatore Inglima – Segretario Nazionale CISL Scuola;

Sandra Biolo – Segretaria Generale CISL Scuola Veneto

L’interazione tra docente curricolare e famiglie facilita l’inclusione. La presenza di ragazzi con difficoltà non è più un ostacolo ma un’opportunità per promuovere il successo formativo di tutti.

LINK PER PRENOTARE

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/2550-inclusione-e-benessere

22 marzo, ore 10.30-11.15

360 Wellness

Pietro Vincenzo Gallo – Dirigente Scolastico I.C. “Karol Wojtyla” Uggiano La Chiesa (LE);

Roberto Calienno – Segretario Organizzativo CISL Scuola Nazionale;

Gianna Guido – Segretaria Generale CISL Scuola Puglia

Il coinvolgimento metacognitivo, l’utilizzo di strumenti digitali, la creazione di ambienti di apprendimento stimolanti e il coinvolgimento della comunità educante per migliorare il ben-essere generale nella comunità scolastica.

LINK PER PRENOTARE

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/2551-360-wellness

22 marzo, ore 11.30-12.15

QUESTIONE DI FEEDBACK” – Relazioni tessili a scuola: “…Posso provarci anch’io? Se vuoi inizia pure, vai…”

Rossella Capuano – Docente Liceo Artistico “E. Rossi” Roma;

Manuela Mancioppo – Docente Liceo Artistico “E. Rossi” Roma;

Attilio Varengo – Segretario Nazionale CISL Scuola;

Michele Sorge – Segretario Generale CISL Scuola Roma-Rieti

Progetto che coinvolge una vasta di rete di scuole (“ReNaLiArt e ReLiArt”) di cui il Liceo Artistico “Enzo Rossi” di Roma è capofila. Obiettivi: condividere strategie per migliorare il benessere degli studenti e del personale.

LINK PER PRENOTARE

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/2552-questione-di-feedback-relazioni-tessili-a-scuola-posso-provarci-anchio-se-vuoi-inizia-pure-vai

