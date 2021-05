Cittadinanza digitale consapevole: al via la formazione per docenti e studenti

Parte il progetto di formazione per una cittadinanza digitale consapevole. Sarà infatti presentato giovedì prossimo, 3 giugno 2021, alle 15.00, il percorso di ‘Educazione all’uso del digitale per un consumo consapevole e sostenibile’.

Si tratta di un progetto, di durata triennale, che nasce dalla collaborazione del Ministero dell’Istruzione con il Ministero dello Sviluppo Economico e il supporto operativo di Invitalia.

Il progetto, pensato a supporto dell’insegnamento dell’Educazione civica, ora obbligatorio in tutte le scuole, è rivolto a docenti, studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L’obiettivo è quello di contribuire alla crescita delle conoscenze e delle competenze dei cittadini verso un consumo responsabile, consapevole e sostenibile con particolare riguardo all’uso del digitale, dell’Agenda 2030.

Durante l’evento saranno presentate le fasi e le attività del programma di informazione e formazione e i quattro ambiti tematici affrontati nel percorso info-formativo: diritti dei consumatori, educazione digitale, educazione finanziaria e consumo sostenibile.

Le scuole saranno coinvolte in attività di info-formazione e in una competizione nazionale dedicata alle ragazze e ai ragazzi che prevede l’assegnazione di un incentivo per l’adeguamento delle tecnologie e delle competenze digitali.

La presentazione dell’iniziativa potrà essere seguita a distanza a questo link