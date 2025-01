Clara torna nella sua vecchia scuola elementare e inaugura l’Aula dei Sogni

Una giornata indimenticabile per gli alunni di una scuola primaria di Travedona Monate, dove Clara Soccini, vincitrice di Sanremo Giovani 2024 e attualmente in gara tra i big del Festival, è tornata per inaugurare la nuova Aula dei Sogni. L’iniziativa, parte del progetto “Sogna e credici fino alle stelle” promosso da Pan di Stelle, punta a incoraggiare i bambini a coltivare le proprie passioni.

Clara, cresciuta nel piccolo comune varesino, ha fatto una sorpresa speciale ai giovani studenti, portando con sé il messaggio che i sogni possono diventare realtà. “I sogni sono stelle che illuminano il cammino. Non smettete mai di sognare, perché ogni sogno, grande o piccolo, ha il potere di trasformare il mondo intorno a voi”, ha detto l’artista ai ragazzi, ispirandoli con il suo esempio, come riporta Varese News.

L’Aula dei Sogni è uno spazio innovativo, dotato di strumenti musicali, libri e materiali creativi, pensato per stimolare il talento e l’immaginazione. Il progetto, che coinvolgerà 2.000 classi in tutta Italia, invita i “Dreamers” – artisti e personalità di spicco – a tornare nelle scuole della loro infanzia per supportare le nuove generazioni. Tra gli altri ambassador ci sono la tennista Jasmine Paolini, lo street artist Giulio Rosk e l’aspirante astronauta Linda Raimondo.