Classe pollaio da 51 alunni, l’Usr Lazio: “Mai esistita”

Classe pollaio da 51 alunni? Non c’è mai stata e mai ci sarà. La smentita è arrivata direttamente dall’Ufficio scolastico regionale del Lazio, in seguito alla notizia, riportata ieri dal quotidiano ‘Il Tempo‘ secondo cui all’IIs Via Carlo Emery di Roma, una classe avrebbe iniziato l’anno scolastico 2021/2022 con 51 alunni, di cui 5 diversamente abili. Una criticità che sarebbe arrivata direttamente al ministro dell’istruzione Bianchi per trovare la soluzione.

Ma a poche ore dalla notizia, ecco la reazione dell’Usr laziale che ribadiva “le classi delle scuole del Lazio sono formate nel rispetto della legge. Non c’è mai stata e non ci sarà mai una classe con addirittura 51 studenti, come quella della quale si è occupata oggi la stampa”.

L’Ufficio scolastico ha poi aggiunto: “Quando capita che una classe superi la soglia di legge, ad es. per iscrizioni giunte tardivamente, viene sempre suddivisa in classi più piccole in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. E così è stato anche nel caso apparso oggi sui media”.