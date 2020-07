Classi di concorso nuovi istituti professionali: pubblicato il decreto

Seppur con ritardo, è stato pubblicato il decreto relativo alle classi di concorso per i nuovi percorsi di istruzione professionale.

Infatti, in relazione al mutato quadro ordinamentale degli istituti professionali e a seguito del parere formulato il 20 maggio 2020 dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), il 14 luglio 2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione il DM n. 33 del 12 giugno 2020 (e relativo allegato), che indica la corrispondenza tra classi di concorso e discipline dei nuovi percorsi, modificando gli abbinamenti.

A tre anni quindi dall’entrata in vigore della riforma degli istituti professionali, giunta ormai al suo terzo anno di applicazione e, quindi, di predisposizione degli organici, arriva il decreto che servirà per la corrispondenza tra le classi di concorso.

Rispetto a quanto segnalato dal CSPI, è stata recepita la valutazione della ricaduta sulle soprannumerarietà “a regime”, come previsto dalle vigenti norme sulla predisposizione degli organici e non solo “per l’anno scolastico di riferimento” rispetto ai docenti titolari sulla classe di concorso A-40, come sulla A-66.

