Assegnazioni provvisorie, titolare su materia e specializzata sul sostegno, quale classe di concorso ha precedenza?

Con la nota ministeriale del 4 luglio 2024 il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali la data di presentazione della domanda di assegnazione provvisoria che per l’anno scolastico 2024/2025 può essere presentata dal personale docente in modalità on line dall’11 al 24 luglio 2024.

La diretta della Tecnica risponde live

Delle date di presentazione della domanda, di chi potrà partecipare e di tutte le informazioni utili, ci siamo occupati nel corso della diretta della Tecnica risponde live di martedì 16 luglio con Attilio Varengo, segretario nazionale Cisl Scuola.

Un’ascoltatrice ha posto la seguente domanda:

“Sono titolare su materia e specializzata sul sostegno. Per le assegnazioni provvisorie, ha precedenza la classe di concorso su cui si è titolari o il sostegno?“

Ecco la risposta di Attilio Varengo:

“E’ previsto che il docente in possesso dei titoli per la presentazione della domanda di mobilità professionale, quindi di altra abilitazione piuttosto che di altra specializzazione possa presentare domanda di assegnazione provvisoria anche per questi altri posti, però all’articolo 7, quello che governa, norma le assegnazioni provvisorie è anche scritto come le assegnazioni provvisorie sul proprio posto siano prioritarie rispetto a quelle altre su posto a quelle su tipologia di posto diverso piuttosto che su grado di scuola diverso”.

“Quindi diciamo che la presentazione delle domande su altri posti altri ruoli o altre tipologie di posto sono aggiuntive rispetto a quella sul proprio posto o sul proprio grado. In questo senso viene in aiuto anche la guida che Il ministero ha posto nella S nella sezione della compilazione delle domande di assegnazione provvisoria dove si può vedere come in presenza di assegnazione provvisoria per altri tipi di posto l’aspirante possa indicare anche l’ordine di preferenze delle diverse domande in subordine”.