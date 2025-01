Col banco verso l’uscita per essere più in fretta fuori dalla scuola

Al solito la faccenda è stata illustrata con dei filmati su TikTok dove si vedono i ragazzi impegnati ad avvicinarsi alla porta dell’aula coi banchi, in prossimità della campanella di uscita o della ricreazione, mentre il docente spiega.

In altri termini pare che TikTok sia invasa da video di ragazzi che “trascinano lentamente il banco, mentre il docente è di spalle alla classe, rivolto verso la lavagna, per poi immobilizzarsi immediatamente, non appena lui si gira verso gli alunni”.

Una sorta di gioco, ripreso regolarmente coi cellulari, che consiste nell’avvicinarsi il più possibile all’uscita dell’aula per correre via liberi dalla costrizione dell’orario scolastico o di una lezione che sono ormai stanchi di ascoltare.

I docenti, racconta fanpage.it, non sembrano prendere sul serio questa trovata o come qualcosa che mini la loro autorità, ma risponderebbero sorridendo. Una mamma addirittura avrebbe detto che una professoressa si è limitata a delineare con un pennarello rosso il perimetro dei banchi, così da riconoscere eventuali spostamenti, ridendo della nuova challenge.

E sembra pure che nessuno degli insegnanti abbia visto il proprio ruolo sbeffeggiato o minato da questo trend ripetuto in classe, da un lato perché spesso coincide con l’avvicinarsi della ricreazione o del cambio dell’ora, in secondo luogo perché si tratta di un’attività spensierata e del tutto innocente.

Infatti, spiega una ragazzina di terza della Secondaria di primo grado: “il significato sta nel fatto che gli alunni, stanchi di seguire, annoiati dalla lezione a ridosso dell’intervallo, cercano di sgattaiolare fuori dall’aula, niente di più”.

Questo spiegherebbe, secondo un genitore, il motivo per cui gli insegnanti, quando vedono gli alunni comportarsi così non si preoccupano troppo.