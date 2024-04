Collaboratori scolastici in organico PNRR e Agenda sud, arriva nota di chiarimento ma restano ancora dei dubbi sull’obbligo di proroga

Da oggi 16 aprile circa 6 mila collaboratori scolastici degli organici PNRR e Agenda sud si trovano licenziati senza certezza di una proroga della loro supplenza fino a giugno 2024. Il Ministro dichiara che le proroghe ci saranno, ma non si comprendono i tempi, le modalità e soprattutto se tali proroghe saranno obbligatorie da parte delle scuole. Ci sono infatti dirigenti scolastici che hanno già manifestato la volontà di non prorogare più i contratti nemmeno in caso di disponibilità dei fondi economici.

Nota di chiarimento del MIM

I Capo dipartimento del MIM, la dott.ssa Maria Carmela Palumbo e il dott. Jacopo Greco, hanno emanato una nota di chiarimento sulla questione delle proroghe dei contratti dei collaboratori scolastici assunti come supplenti negli organici PNRR e Agenda sud.

In tale nota è scritto: “Al fine di assicurare l’attuazione dei progetti finanziati dal PNRR, di contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti, le istituzioni scolastiche hanno potuto attivare incarichi temporanei di collaboratori scolastici (organico PNRR e Agenda Sud), fino al 15 aprile 2024.

A fronte delle esigenze espresse dalle istituzioni scolastiche, questo Ministero, su indicazione del Sig. Ministro, ha individuato 14 milioni di euro, nel proprio bilancio, per finanziare un ulteriore periodo contrattuale, garantendo la prosecuzione del supporto di

questo personale alle azioni PNRR e Agenda Sud delle scuole nella parte terminale dell’anno scolastico.

Si evidenzia che non appena entrerà in vigore una specifica norma di legge autorizzativa, che verrà inserita nel primo provvedimento utile, sarà possibile, attraverso il sistema SIDI, procedere con la ricontrattualizzazione del personale ausiliario in parola.

Si fa riserva di fornire ogni ulteriore indicazione utile per la tempestiva definizione delle procedure in oggetto, al fine di garantire l’immediata attuazione del citato provvedimento legislativo”.

Maggiori precisazioni in apposito testo legislativo

Non sono ancora chiare alcune cose riguardo le proroghe contrattuali del personale scolastico assunto come supplente per il profilo di collaboratore scolastico e licenziato il giorno 16 aprile 2024. Per esempio ci chiediamo se la proroga sarà obbligatoria o facoltativa da parte della scuola,m se sarà retroattiva sia giuridicamente che economicamente e se arriverà a coprire fino alla fine di giugno o al termine delle lezioni. Risposte che arriveranno solo con il testo legislativo che verrà approvato prossimamente.