Collaboratrice scolastica faceva anche la barista senza autorizzazione: dovrà versare tutti i compensi percepiti alla scuola

Una collaboratrice scolastica di un istituto del vicentino, come riporta Il Gazzettino, svolgeva anche un altro lavoro: la barista in un locale della zona. La dipendente pubblica, però, non ha mai chiesto l’autorizzazione per poterlo fare.

Il titolare del bar è stato multato

La donna è stata scoperta dalla guardia di finanza di Vicenza durante alcuni controlli. I finanzieri hanno ricostruito il periodo di lavoro effettuato e i relativi compensi. Ad essere multato è stato il titolare del bar in cui lavorava la collaboratrice scolastica: la multa è pari al doppio dei compensi elargiti alla donna.

Lei invece rischia provvedimenti di carattere disciplinare e dovrà versare tutti i compensi percepiti alla scuola: è stata segnalata per danno erariale.

Con quali attività è compatibile la funzione docente?

La funzione docente è incompatibile con le seguenti attività:

Impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto e nel caso dovesse impartire lezioni private ad alunni di altri istituti, dovrà informare il dirigente scolastico comunicando i nominativi degli alunni e la loro provenienza;

Assumere altro rapporto d’impiego pubblico.

Svolgere attività commerciali, industriali e professionali.

Assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati.

Accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

La funzione docente è compatibile con le seguenti attività:

Assumere cariche in cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, costituite senza fine di lucro.

La funzione docente è compatibile con le seguenti attività previa autorizzazione del Dirigente Scolastico: