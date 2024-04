Percorsi abilitanti docenti, pubblicati i decreti: chi può iscriversi?

Intervenuta nel corso della diretta della Tecnica risponde live dal titolo “Percorsi abilitanti docenti, pubblicati i decreti: ecco cosa prevedono”, Manuela Pascarella del centro nazionale Flc Cgil, ha parlato dei percorsi abilitanti e di chi può iscriversi:

“Finalmente abbiamo questi percorsi abilitanti che abbiamo tanto invocato e con grande ritardo abbiamo questi decreti che danno l’avvio a tutte le diverse tipologie di corsi”.

Chi può iscriversi? “Sono ammessi coloro che innanzitutto hanno il titolo che dà accesso all’insegnamento, quindi nel caso dei profili di docenti sono le lauree magistrali con tutti gli esami prescritti dalla normativa che oggi vengono richiesti per insegnare in una determinata classe di concorso. Per Itp rimane fermo fino al 31 dicembre 2024 il requisito del diploma, che sino ad oggi ha dato sempre l’accesso alla classe di concorso del profilo B, quindi di insegnante tecnico pratico e inoltre, in aggiunta a questo, possono accedere ai corsi di formazione abilitante anche coloro che stanno frequentando i corsi di laurea magistrali che danno l’accesso all’insegnamento. Ovviamente per questi ultimi, affinché poi il titolo di abilitazione possa valere, è necessario che conseguano chiaramente tutti i crediti che la normativa prescrive per quella classe di concorso nella quale loro vogliono conseguire l’abilitazione ed è inoltre importante e utile ricordare che per quest’ultima categoria la prova finale dell’esame di abilitazione ovviamente sarà comunque successivo rispetto al conseguimento della laurea magistrale”.

