Comandi e distacchi di dirigenti e docenti, domande entro il 5 giugno 2020

Ancora pochi giorni per presentare domanda per l’assegnazione di comandi, per l’a.s. 2020/2021, da parte del personale docente e dirigente scolastico.

Scadono infatti alle ore 23,59 del 5 giugno 2019 i termini per l’invio delle istanze, secondo le indicazioni fornite con la nota prot. n. 708 del 20 maggio 2020

I comandi si riferiscono in particolare a:

assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all’ autonomia scolastica assegnazioni presso enti di prevenzione del disagio psico-sociale assegnazioni presso associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente progetti nazionali e di rete assegnazione dei dirigenti scolastici e dei docenti a supporto del sistema della formazione italiana nel mondo

La circolare specifica anche quali tipologie di comandi implicano il collocamento fuori ruolo (punti 1, 2, 3 e 5).

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo abbia durata non superiore ad un quinquennio i docenti, all’atto della cessazione dalla posizione di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all’atto del provvedimento. I collocamenti fuori ruolo che abbiano durata superiore ad un quinquennio comportano quindi la perdita della sede di titolarità.

L’orario di servizio del personale docente collocato in posizione di comando è di 36 ore settimanali, non è previsto il servizio ad orario parziale.

I Dirigenti scolastici mantengono le condizioni di servizio del proprio CCNL.