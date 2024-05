Comandi presso enti, associazioni e università: domande di docenti e dirigenti scolastici entro il 24 maggio 2024

Dirigenti scolastici e docenti possono richiedere anche quest’anno di essere assegnati, in posizione di comando, ad enti, associazioni e università.

Per l’anno scolastico 2024/2025 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate via pec entro il 24 maggio.

La nota 59037 del 18 aprile 2024 contiene tutte le indicazioni in merito alle seguenti assegnazioni:

dei dirigenti scolastici e dei docenti per i compiti connessi all’autonomia scolastica dei dirigenti scolastici e del personale docente presso gli enti di prevenzione del disagio psico-sociale e presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente dei docenti destinatari dei progetti nazionali e di rete.

Le assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato.

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova.

Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d’istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

LA NOTA