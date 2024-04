Mobilità, comandi, concorsi 24 mesi ATA e graduatorie I fascia docenti: le principali scadenze di maggio

Maggio è un mese ricco di appuntamenti e scadenze per il personale della scuola.

Riepiloghiamo i principali termini da ricordare.

Mobilità

È nel mese di maggio che verranno pubblicati i movimenti riferiti alla mobilità per l’a.s. 2024/2025:

personale docente: 17 maggio 2024

personale educativo: 22 maggio 2024

personale ATA: 27 maggio 2024

insegnanti di religione cattolica: 30 maggio 2024.

Sempre con riferimento alla mobilità, gli insegnanti di religione possono presentare richiesta di revoca delle domande entro il 22 maggio.

Comandi presso enti, associazioni e università

Dirigenti scolastici e docenti possono richiedere anche quest’anno di essere assegnati, in posizione di comando, ad enti, associazioni e università.

Per l’anno scolastico 2024/2025 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate via pec entro il 24 maggio.

Graduatorie 24 mesi ATA

I bandi di concorso saranno pubblicati sul Portale InPa (www.inpa.gov.it). Gli Uffici scolastici devono inoltre pubblicare sui propri siti internet i bandi di indizione dei concorsi entro e non oltre la data del 9 maggio 2024.

Le funzioni POLIS per la presentazione delle istanze saranno aperte dalle ore 9.00 del 10 maggio 2024 fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

Graduatorie d’istituto I fascia

In riferimento al decreto ministeriale n. 37 del 29 febbraio 2024 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 è stato pubblicato, su Inpa, l’avviso sull’apertura delle funzioni per la presentazione telematica delle istanze di inserimento/aggiornamento sedi ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto di prima fascia.

Le domande possono essere inviate sul portale Inpa fino alle ore 23,59 del 13 maggio.