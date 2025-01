Come celebrare il Dantedì 2025 con gli studenti? Al cinema o a scuola con il docufilm “Mirabile Visione: Inferno”

Dopo il grande successo durante lo scorso a. s., la rilettura attualizzante e multidisciplinare dell’Inferno dantesco di Matteo Gagliardi continua a essere proposta alle scuole di tutta Italia, per matinées nei cinema più vicini o all’interno degli Istituti in streaming. Già molte le prenotazioni in occasione del Dantedì di martedì 25 marzo 2025.

Quasi 80.000 studenti che lo hanno già amato con i loro docenti lo scorso anno, secondo al box office nazionale nel Dantedì 2024, il docufilm “Mirabile Visione: Inferno” di Matteo Gagliardi rimane disponibile per matinées al cinema con biglietto ridotto per gli alunni o con streaming in classe o in Aula Magna fino al termine dell’attuale a. s. 2024/2025.

Come testimoniano le reazioni del pubblico e i riscontri della critica, l’opera rappresenta una preziosa esperienza educativa e culturale, tanto più significativa in relazione al prossimo Dantedì di martedì 25 marzo 2025:

“Un’opera che andrebbe adottata in tutte le scuole” (Il Cinematografo)

“Un denso, meticoloso e intelligente tributo alla Divina Commedia” (MyMovies)

“Rispetta l’ABC del documentario e aumenta i decibel della poesia” (Corriere della Sera)

“Fa rivivere l’opera di Dante in un modo così potente da renderla una chiave di lettura del pensiero occidentale nella sua interezza” (Movieplayer)

“Un esperimento documentaristico di grande valore e di grande impatto culturale che semina una speranza” (Cinematographe)

“La Mirabile Visione di Matteo Gagliardi” (“Cinematografo”)

La missione del docufilm, destinato agli studenti a partire dalla Seconda Media e per tuttele classi delle Superiori, è di accendere il loro interesse per l’importanza culturale, civile, politica e soprattutto umana e spirituale di Dante. Guidati nella loro discesa agli inferi dalla professoressa Argenti (Benedetta Buccellato) e da Padre Guglielmo (Luigi Diberti), si analizzano i mali della contemporaneità: ogni cerchio dell’Inferno è reinterpretato in chiave moderna, mettendo in evidenza le contraddizioni del nostro tempo, ma trasmettendo al contempo un messaggio di speranza e rinnovamento.Particolarmente significativa è la figura della professoressa Argenti, che mette in luce il ruolo fondamentale degli insegnanti, simili a Virgilio per Dante. Il finale del docufilm riesce a suscitare nei ragazzi entusiasmo e sentimenti profondi, culminando in applausi a scena aperta.

Questo apprezzamento è stato confermato anche al termine delle proiezioni-evento presso gli Istituti Italiani di Cultura in diverse città del mondo, tra cui San Paolo, Bruxelles, Vancouver, Johannesburg, Berlino e Kinshasa, con molte altre già programmate per il 2025. Un ulteriore elemento di successo è rappresentato dall’approccio multidisciplinare che, attraverso la Divina Commedia, esplora vari ambiti: dalla letteratura all’arte, dalla storia all’attualità.

Inoltre sono molti i luoghi e i siti culturali presentati, dall’Italia settentrionale a quella meridionale e di altre parti del mondo Importante è anche l’uso di materiali d’archivio, che si integrano con le molteplici espressioni artistiche del film, inclusi i lavori del pittore parmense Francesco Scaramuzza, ricolorati e animati per l’occasione.

La colonna sonora originale (ora disponibile in piattaforme, CD e vinile) è stata prodotta coinvolgendo due fra le migliori orchestre al mondo: a Praga, la Czech National Symphony Orchestra, nota per la collaborazione con Ennio Morricone nella colonna sonora premio Oscar per “The Hateful Eight” di Quentin Tarantino; a Milano, l’Orchestra Sinfonica di Milano, che fra gli altri ha visto la direzione musicale di Riccardo Chailly, con settanta elementi di organico. Queste prestigiose collaborazioni hanno contribuito a rendere la colonna sonora di Fabrizio Campanelli ed Enrico Goldoni per “Mirabile Visione: Inferno” una soundtrack memorabile, con uno spessore degno del più grande cinema internazionale.

Il docufilm ha ricevuto numerosi patrocini, tra i quali quello del Ministero della Cultura e della Società Dante Alighieri e sarà distribuito all’estero in varie lingue da NEXO Studios, con il titolo “Dante’s Wondrous Vision”.

Il sito ufficiale www.mirabilevisione.it, costantemente aggiornato, offre la possibilità di approfondimenti sul docufilm, nonché la lista delle sale cinematografiche italiane già disponibili a organizzare matinées scolastiche.

