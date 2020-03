Come fare didattica a distanza: le risposte alle domande più frequenti. Segui il webinar gratuito

L’emergenza coronavirus e la conseguente chiusura delle scuole ha portato la scuola italiana ad utilizzare la didattica a distanza.

Sono molti gli interrogativi, ma gli insegnanti hanno risposto forte comunque mettendosi in prima linea per garantire una “scuola a distanza” per gli alunni.

Come fare didattica a distanza: webinar gratuito con le FAQ

La Tecnica della Scuola Formazione, ha creato una pagina dedicata alla didattica a distanza, in cui, oltre a riportare notizie, approfondimenti ed esperienze, ha fornito molti spunti per operare con i sistemi online. Nel corso del mese, infatti, il nostro esperto in tecnologie per la didattica, professore Michele Maffucci, ha condiviso con i colleghi consigli preziosi su quali strumenti utilizzare.

Il 3 aprile, dalle 15.30 alle 16.30, il nostro esperto risponderà alle domande più frequenti e importanti sull’uso della didattica online. Sarà un webinar gratuito in cui si parlerà di Google Site, Google Forms, Google Classroom, i tre sistemi per la didattica a distanza trattati nel corso dei webinar.

