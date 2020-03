FEBBRAIO - Webinar di 4 ore

DEMOCRAZIA, DIRITTI E DIGITALE

Che Educazione Civica insegnare in una società e in un mondo a democrazia malata, della divaricazione fra Costituzione formale e democrazia reale, del ruolo della Costituzione come progetto aperto e non come conquista. Dei diritti malintesi. Della sottovalutazione della conoscenza e della crisi della competenza anche a scuola. “La mia ignoranza vale la tua competenza” (I. Asimov)

Saranno svolti 2 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore

> Giovedì 20 febbraio 2020 – dalle 16.00 alle 18.00

> Venerdì 28 febbraio 2020 – dalle 16.00 alle 18.00

ISCRIZIONI ATTIVE – VAI ALLA SCHEDA