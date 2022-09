Come formare persone libere: ne parla il pedagogista Philippe Meirieu in un convegno in programma a Ivrea

Appuntamento di particolare interesse lunedì 26 a Ivrea, presso l’Istituto tecnico “Olivetti” dove si svolgerà un importante convegno sul tema “Accompagnare le persone e costruire il vivere insieme: una tensione alla base della pedagogia”.

L’incontro è promosso dalla associazione Gessetti Colorati con il patrocinio della Città di Ivrea e dell’Indire e vedrà la partecipazione di Philippe Meirieu, uno dei più noti e importanti pedagogisti europei contemporanei che sarà presentato e tradotto in simultanea dal pedagogista e ricercatore Enrico Bottero.

Si parlerà in particolare della sfida che sottostà ad ogni progetto educativo: formare persone libere dall’invadenza delle pulsioni immediate, capaci al tempo stesso di solidarietà, di senso della collettività.

Philippe Meirieu è un pedagogista francese autore di numerosi libri tradotti in tutto il mondo. Ha insegnato in quasi tutti gli ordini di scuola fino a giungere all’Università, ha guidato molte ricerche sulla scuola e partecipato all’elaborazione di importanti riforme in Francia.

All’evento si potrà partecipare sia in presenza sia a distanza.

Per ulteriori info si può consultare il sito www.gessetticolorati.it

Con questo convegno si conclude un vero e proprio “tour pedagogico” che il noto studioso francese condotto in Italia.

Nei giorni scorsi, infatti, Philippe Meirieu ha partecipato a due importanti iniziative svoltesi in Sardegna (a Iglesias e a Villacidro) promosse dal gruppo “Il cambiamento nasce da dentro” coordinato da Enrica Ena, docente di scuola primaria.