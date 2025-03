Come funziona il deep thinking? Quali implicazioni per la didattica?

Ascolta subito la nuova puntata della rubrica “Educazione in Evoluzione” tenuta da Matteo Borri dal titolo: “Come funziona il deep thinking? Quali implicazioni per la didattica?”.

Come funziona il deep thinking? Come si differenzia dai modelli precedenti? E quali potrebbero essere le implicazioni per la didattica? Il deep thinking si riferisce alla capacità dei modelli di comprendere e generare contenuti in modo più profondo e contestuale rispetto ai modelli tradizionali.

