Come gestire situazioni critiche in classe, tra episodi a bassa e ad alta negatività

Come gestire situazioni critiche in classe, tra episodi a bassa e ad...

Cos'è la negatività esattamente? Magari non è possibile dare una definizione unica e definitiva per tutti i contesti, ma sicuramente possiamo affermare che la negatività è tutta quella massa stabile e frequente di episodi, eventi e agiti critici e disfunzionali che nella più piena ordinarietà, si presentano in ogni classe e in ogni consiglio di classe.

Tipi di negatività

Quanti tipi di negatività? Gli esperti distinguono tra negatività bassa (conflitto, malessere, errori, lamento, apatia) ed episodi di negatività alta (insulto, minacce, aggressività inconsulta). Per ognuno di questi differenti episodi l’insegnante può apprendere l’uso di strumenti di gestione delle criticità, adeguandoli al contesto, che varia dalle situazioni di classe alle riunioni del collegio docenti.

Si può senz’altro affermare che il comportamento negativo possa essere definito come un intreccio di fattori con una triplice provenienza: funzionale (biologico), disposizionale (psicologico) e situazionale (socio-culturale).

Ma la negatività può essere non solo affrontata ma anche trasformata in qualcosa di positivo e costruttivo, sia dal punto di vista didattico che relazionale.

Serve esperienza per fare ciò ma senza dubbio la formazione continua dell’insegnante può fornire spunti e pratiche da utilizzare subito e migliorare la situazione in classe e fuori dalla classe.

Il corso

Su questi argomenti il corso Gestione della negatività in classe, a cura di Pino De Sario, in programma dall’8 giugno.

Obiettivi del corso

Introdurre i partecipanti al concetto di negatività frequente, di tutti, trasversale

Sviluppare le tecniche per la trasformazione della negatività in classe

Potenziare le capacità di fronteggiamento e gestione dei fenomeni dissonanti e aggressivi.

Punti tematici

Unità 1 – Aggiornare le mappe: la negatività è anche una risorsa

Perché la chiamiamo negatività, tratti e definizioni

La triplice provenienza della negatività: della specie, della persona, della società

Trilogy: tre cervelli, tre comportamenti automatici

Unità 2 – Il Metodo antinegatività (Man)

Negatività bassa: i passi per accogliere, contenere, trasformare

Il dispositivo pratico: esplorare, sostare, agire

Le tecniche essenziali: parola chiave e direzionale, passi concreti, tripletta, terzo tempo

Negatività alta: i punti per fronteggiamento e protezione buona

Il dispositivo pratico: protezione e congedo

Le tecniche essenziali: contenuto solenne, puntellamento, garbo professionale

Unità 3 – Trasformare la negatività in classe