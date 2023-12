Come prepararsi al concorso docenti 2023, le prove previste per la secondaria e gli ambiti di studio

Come prepararsi al concorso docenti 2023, le prove previste per la secondaria...

Dopo una lunga attesa finalmente l’11 dicembre 2023 nel portale inPA sito ufficiale per il reclutamento del personale della Pubblica Amministrazione è stato pubblicato il bando del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205. Detto bando, prevede due prove: una scritta e una orale.

Prova scritta

I candidati che hanno presentato la domanda per partecipare al concorso, avendone i titoli sono ammessi a sostenere una prova scritta computer based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posti per le quali partecipano.

Dove si svolge la prova scritta

La prova scritta si svolge nella regione scelta contestualmente alla domanda di partecipazione . Sarà cura dell’USR comunicare la sede e l’ora in cui si devono presentare i singoli candidati, pena l’esclusione.

Che cosa prevede la prova scritta?

Fino al termine del periodo attuativo del PNRR la prova scritta prevista consiste in una serie di quesiti a risposta multipla con quattro risposte, di cui una sola corretta.

Quanti quesiti sono previsti?

Sono previsti cinquanta quesiti così ripartiti:

10 in ambito pedagogico;

15 in ambito psico-pedagogico;

15 in ambito metodologico – didattico;

5 sulla competenza in lingua inglese a livello B/2;

5 sulle competenze digitali.

Com’è valutata la prova scritta?

La valutazione della prova scritta prevede una valutazione in centesimi. La prova è superata con un punteggio minimo di 70/100 dato dalla somma ricavata da ogni singola risposta corretta.

Quanto vale una risposta corretta?

Per ogni risposta corretta sono attribuiti due punti mentre per ogni risposta non data o errata, zero punti

Quando si saprà l’esito della prova scritta?

Considerato che la prova scritta è su computer based, il risultato sarà dato al termine dei 100 minuti previsti dalla prova.

Durante la prova scritta, è possibile consultare testi di legislazione?

Durante la prova è assolutamente vietato introdurre: Carta, penne, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili, strumenti idonei a memorizzare e a trasmettere dati. Inoltre è vietato comunicare fra candidati.

Cosa prevede la prova orale?

Chi supera la prova scritta partecipa alla prova orale che è volta ad accertare le conoscenze e le competenze sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa e le competenze didattiche generali e la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine è previsto un test didattico consistente in una lezione simulata.

Quanto dura la prova orale

La durata della prova orale è prevista per un massimo di quarantacinque minuti di cui la metà del tempo deve essere dedicata alla presentazione della lezione simulata e l’altra metà al colloquio sugli argomenti previsti dall’allegato A); fermo restante eventuali tempi aggiuntivi e ausili per candidati con legge 104. Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02, la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto d’insegnamento.

Quando si conosce la traccia della lezione simulata?

La traccia della lezione simulata è estratta dal candidato ventiquattro ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Qualora il candidato non dovesse essere presente all’ora prevista per l’estrazione della traccia, la commissione estrae la traccia e la comunica al candidato a mezzo di posta elettronica.

Quando si sa l’esito della prova orale?

Al termine di ogni seduta, la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione dei singoli punteggi.