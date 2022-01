Come saranno gli esami di maturità 2022?

Sono una docente di un Liceo scientifico della provincia di Milano, in cui io stessa circa 40 anni fa mi sono diplomata e quest’anno ho ben 2 classi quinte.

Oggi è il 25 gennaio, ci avevano promesso che ci avrebbero detto che tipo di esame di Stato dovranno sostenere i nostri studenti ENTRO fine gennaio ma… ancora tutto tace purtroppo!

Tolte le varie vacanze “di rito” mancheranno meno di 4 mesi a questi esami che (già prima della pandemia) avevano perso qualsiasi valenza se non quella di mero lasciapassare per l’accesso all’università (dove peraltro non viene più già da molto tempo attribuito alcun valore al punteggio conseguito agli esami di Stato ma contano solo i LORO test di ammissione!).

Noi docenti (già oberati da compiti burocratici ulteriormente gravati da procedure complicate introdotte dopo la pandemia) brancoliamo nel vuoto, non sapendo come preparare i nostri studenti (gravemente penalizzati in tutti i sensi dalla didattica frammentaria degli ultimi due anni) per un esame di cui non ancora sappiamo le modalità.

Ora poi con le elezioni del Presidente della Repubblica il baricentro politico (Ministri compresi, pur se si tratti di un Governo di “tecnici”) si è spostato lì in un Paese dove già abitualmente la Scuola, ahimè, non è mai stata una priorità!

Poi ci si continua a stupire della “fuga dei cervelli” all’estero ma negli ultimi decenni ormai nessun politico è disposto a fare un minimo di autocritica sul proprio operato… Che vergogna!

Lettera firmata