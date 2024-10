Come si risponde ad un interpello? VIDEO TUTORIAL e LISTA USR

Come si procede per aderire ad un interpello? Altro dubbio, si può lasciare la supplenza ricevuta tramite interpello per una convocazione dalle Gps?

Di tutto questo abbiamo parlato nel corso della diretta della Tecnica risponde live, oggi, mercoledì 2 ottobre, alle ore 15,30. Ospite il prof. Lucio Ficara, esperto di normativa scolastica. Diretta visibile, come sempre, sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

In particolare una lettrice ha domandato: “Come faccio a vedere se posso iscrivermi agli interpelli? sono andata sul sito delle scuole ma non appare niente se cerco interpelli”

Ecco la risposta del nostro esperto: “Le consigliamo il nostro tutorial per vedere come ricercare e poi abbiamo anche la nostra lista sempre aggiornata con l’elenco di tutti gli uffici scolastici regionali”.

