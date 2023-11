Come spiegare ai bambini la violenza sulle donne? “Fiore ferito”, il toccante videoclip realizzato da un docente e i suoi alunni

In questi giorni di lutto collettivo per l’uccisione di Giulia Cecchettin, per la cui morte è accusato l’ex fidanzato Filippo Turetta, sono molti gli insegnanti che si chiedono come trattare il tema della violenza sulle donne in classe. Si tratta di argomenti delicati su cui bisogna comunque scontrarsi.

Un docente di musica pugliese, Mino Porcelli, che insegna nella scuola secondaria di I grado “Padre N. Vaccina” di Andria, ha cercato di far prendere consapevolezza di questi gravi problemi sociali proprio attraverso la musica, realizzando insieme agli studenti della 3A e della 3D una canzone e il relativo videoclip unendosi a loro per affrontare una delle piaghe sociali più gravi e purtroppo drammaticamente attuali del nostro tempo.

Il potere della musica

Il docente, che si dice appassionato sostenitore della consapevolezza sociale attraverso la musica, ha composto questa canzone e l’ha proposta ai suoi studenti che hanno abbracciato il progetto con entusiasmo, dimostrando che la musica può essere uno strumento potente per il cambiamento sociale, infatti ha il potere di toccare le corde emotive e di ispirare azioni concrete.

Non è la prima volta che l’insegnante ha portato avanti progetti simili. L’anno scorso ha realizzato un videoclip sul tema del cyberbullismo, mentre due anni fa è toccato ad una provocazione sulla sostenibilità ambientale.

La canzone

La canzone si intitola “Fiore Ferito”. I protagonisti del video sono un gruppo di ragazze, paragonate a dei fiori in un giardino, e un ragazzo. La relazione tra due ragazzi adolescenti all’interno di una coppia è analizzata grazie alla potenza delle immagini ed al paragone con dei fiori, dapprima nutriti e poi calpestati. Il ragazzo, infatti, inizialmente rispettoso della ragazza, arriva ad essere violento con lei. Alla fine del video un barlume di speranza: il ragazzo torna infine a far fiorire i fiori con l’acqua.

GUARDA IL VIDEO