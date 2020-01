Come spiegare la giornata della memoria a scuola attraverso i film

Si avvicina il 27 gennaio, il giorno della memoria 2020, l’anniversario dell’entrata delle armate sovietiche nel campo di concentramento di Auschwitz.

In questi giorni gli insegnanti stanno organizzando diversi eventi, come letture, approfondimenti, dibattiti e cineforum. Proprio il cinema rappresenta da sempre un valido supporto per gli insegnanti: infatti, sono tantissimi i film dedicati al tema dell’olocausto che vengono utilizzati per aiutare gli alunni a comprendere le vicende storiche orribili avvenute fra gli anni 30 e 40 del ‘900, fino alla conclusione della seconda guerra mondiale nel 1945.

Giorno della memoria: cinque film per gli alunni

A tal proposito, abbiamo selezionato cinque fra i film più significativi e più utilizzati dai docenti.

La vita è bella

Oscar come migliore film straniero nel 1999, il film di Roberto Benigni racconta la storia di un padre deportato in un campo di concentramento insieme al figlio. L’uomo, decide di ingannare il bambino facendogli credere di essere all’interno di un grande gioco con il premio finale di un carro armato.

Schindler’s List

Tratto dal libro di Thomas Keneally è la vera storia di Oscar Schindler, industriale tedesco che salvò la vita a moltissimi ebrei. Il film ha ottenuto 12 candidature e vinto 7 Premi Oscar, 6 candidature e vinto 2 Golden Globes. (Mymovies)

Il bambino con il pigiama a righe

L’amicizia fra il figlio di un ufficiale nazista ed un ragazzino ebreo rinchiuso in un campo di concentramento avrà delle terribili conseguenze. (Mymovies)

Storia di una ladra di libri

Durante l’ascesa del nazismo e il perpetrarsi degli orrori della seconda guerra mondiale in Germania, la giovane Liesel Meminger trova conforto rubando libri per condividerli con gli altri, mentre i genitori adottivi nascondono un fuggitivo ebreo in casa. (Mymovies)

Il pianista

Una storia sul ghetto di Varsavia. Siamo nel ’38. Comincia a stringersi la tenaglia nazista che produrrà le prime limitazioni per gli Ebrei. Il giovane assiste all’orribile spirale: tutta la famiglia deportata e poi le condizioni del ghetto: bambini che muoiono di fame, gente uccisa per nulla, e una piccola parte di ebrei che tradiscono per sopravvivere. (Mymovies)

Ovviamente, si tratta solo di alcuni titoli che noi suggeriamo all’interno della sterminata filmografia presente sul tema del giorno della memoria

Inoltre, è evidente che alcuni film non possono essere proposti a tutti gli alunni di ogni ordine e grado, ma come accade sempre, sarà l’insegnante a a valutare il titolo più adeguato.