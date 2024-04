Un Mondo A Parte: Albanese e Raffaele nei borghi dell’Abruzzo per salvare la scuola

Il nuovo film di Riccardo Milani porta in scena una realtà che raramente si ha occasione di vedere sul grande schermo: la scuola. Dopo i successi di “Come un gatto in tangenziale” e “Grazie Ragazzi”, il regista torna a trattare importanti temi sociali con la sua particolare sensibilità, che riesce ad unire ironia e profondità. In questo caso il protagonista (Antonio Albanese) è un maestro elementare per il quale sembra aprirsi una nuova vita. Dopo quarant’anni di insegnamento nella giungla romana, egli riesce a farsi assegnare all’Istituto Cesidio Gentile detto Jurico: una scuola composta da un’unica pluriclasse, con bambini dai 7 ai 10 anni, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. Grazie all’aiuto della vicepreside Agnese (Virginia Raffaele) e dei bambini, supera la sua inadeguatezza metropolitana e diventa uno di loro. Quando tutto sembra andare per il meglio però, arriva la notizia che la scuola, per mancanza di iscrizioni, a giugno chiuderà. Inizia così una corsa contro il tempo per evitarne la chiusura in qualsiasi modo.

L’inedita coppia comica composta da Antonio Albanese e Virginia Raffaele sembra essere perfetta per comunicare un insieme di valori positivi – tra cui la solidarietà, l’integrazione sociale e l’importanza delle radici culturali – con il sorriso, rendendo il film un’opera al contempo di intrattenimento e di riflessione adatta a tutti.

Oltre ai due protagonisti tanti i personaggi che aiutano a delineare uno spaccato reale della vita scolastica odierna, tra cui il collaboratore scolastico pronto a mettersi in gioco per dare una mano, complice e amico di maestri e alunni, e la giovane e motivatissima maestra precaria, che deve dividersi fra tre istituti.

Prima ancora che il film avesse riscosso il grande successo a cui è andato incontro nelle sale cinematografiche e grazie all’aiuto di Alice nella città, dodici istituti scolastici hanno avuto la possibilità di vedere il film in anteprima e lasciare qualche commento al termine della proiezione. “Divertente, istruttivo, divulgativo e commovente” sono solo alcuni degli aggettivi che i ragazzi hanno dato al film.



Vi lasciamo qui li video integrale che raccoglie le testimonianze di bambini e ragazzi.



Per avere altre informazioni sul film e per organizzare proiezioni al cinema con le vostre classi potete contattare lo 06 66390427 oppure scrive una mail a [email protected].

