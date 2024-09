Come sta la scuola siciliana? “Meno alunni, stessi docenti. Le sfide su dispersione e bullismo”. Giuseppe Pierro fa un bilancio dell’esperienza all’Usr

Il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia Giuseppe Pierro ha lasciato l’incarico. Dopo due anni al lavoro per la Regione, Pierro andrà a ricoprire un ruolo al ministero dell’Istruzione e del Merito. La Tecnica della Scuola ha intervistato Pierro in concomitanza con il suo addio. Nella chiacchierata con la nostra testata, i tanti temi che la scuola siciliana offre.

Dalla diminuzione degli alunni, al contingente (invariato) dei docenti. Ma anche argomenti delicati come la dispersione scolastica, la lotta al bullismo, il patto educativo scuola-famiglie. E un bilancio di questi due anni in sella all’Ufficio Scolastico. Per Giuseppe Pierro sono ancora tante le sfide che la scuola siciliana dovrà affrontare, ma ripartendo dalla base che verrà lasciata.