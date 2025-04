Violenza di genere, “La stagione dei tulipani”, il mediometraggio per le scuole proiettato a Catania

Oggi, giovedì 10 aprile, alle 17,00, nell’Auditorium del Palazzo della cultura, in via Vittorio Emanuele, 121, si terrà l’evento di sensibilizzazione, organizzato da THELEMA – VISUAL ART in collaborazione con il Comune di Catania, contro ogni violenza di genere e la visione del mediometraggio “La Stagione dei Tulipani”, un’importante occasione di dialogo e collaborazione per promuovere l’uguaglianza di genere e il contrasto alla violenza contro le donne.

Il giornalista Daniele Lo Porto introdurrà gli interventi di: Viviana Lombardo, assessore comunale alle Pari opportunità e alle politiche giovanili; Andrea Guzzardi; assessore comunale alla Pubblica istruzione; Melania C. La Colla, musicista, autrice teatrale e cinematografica, produttrice; Francesco Di Blasi, autore e regista. Seguirà la proiezione di “La stagione dei tulipani” e l’intervento musicale “Stidda verità” con Emanuele Ciauda, autore e voce; Mario Indaco, chitarra; Federica Motta, viola.

Letizia Gori modererà la seconda parte del programma nel corso del quale si approfondiranno i temi della violenza di genere con operatori del settore: i professori Caponnetto e Arena dell’Università degli Studi di Catania; suor Rosalba La Pegna, referente del Centro antiviolenza “Il Bucaneve” e della Casa ad indirizzo segreto, a sostegno delle vittime di maltrattamenti e persecuzioni; Sabina Morabito, presidente Film Commissione di Catania.

Sarà proiettato un breve video del maestro Gabriele Denaro, autore delle musiche del film “La stagione dei tulipani”. Infine Anna Maria D’Amore titolare di “Filorosso Atelier” Sartoria in Catania, omaggerà gli ospiti con i suoi braccialetti rossi, simbolo della lotta contro il femminicidio.