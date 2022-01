Commissioni concorsi 2020: compensi per presidenti, commissari e segretari [DECRETO]

Commissioni concorsi 2020: compensi per presidenti, commissari e segretari

Sono stati definiti con il D.M. 353 del 16 dicembre scorso i compensi spettanti ai componenti e i segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi nell’anno 2020 per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Compenso base

Il compenso base, lordo dipendente, è il seguente:

€ 1.004,00 – presidente

€ 836,96 – componente

€ 669,32 – segretari delle commissioni

Compenso integrativo

A ciascun componente delle commissioni giudicatrici dei concorsi viene inoltre riconosciuto un compenso integrativo lordo dipendente pari ad € 2,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato.

Compenso per le procedure concorsuali senza prova orale

Nel caso di procedure concorsuali per le quali non sia prevista la prova orale, ai componenti delle commissioni giudicatrici compete il compenso base previsto e il compenso integrativo ridotti del 35 per cento.

Limiti del compenso

I compensi di cui agli articoli non possono eccedere € 8.206,80.

I limiti massimi sono aumentati del 20 per cento per i presidenti, nonché ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.

Dimissioni e decadenza dell’incarico

Ai componenti che si dimettono dall’incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti, i compensi base sono dovuti in misura

proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato. In caso di più sedute di commissione nello stesso giorno ne viene conteggiata comunque una al giorno.