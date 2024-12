Commissioni concorso docenti PNRR 2, domande entro il 2 gennaio 2025

Sul portale INPA sono disponibili i due bandi per la selezione dei componenti delle commissioni ai prossimi concorsi per docenti PNRR 2.

Chi può presentare domanda

Posono proporre la candidature i dirigenti scolastici, i docenti, i dirigenti tecnici e i professori universitari.

Contenuto dell’istanza

Nell’istanza gli aspiranti Presidenti, Commissari e componenti aggregati, dovranno dichiarare:

l’USR responsabile della procedura concorsuale per la quale intendono candidarsi;

i propri dati anagrafici, di recapito e residenza;

il ruolo al quale, avendone i titoli, intendono candidarsi (presidente, commissario, componente aggregato di lingua inglese);

la qualifica ricoperta (professore universitario, dirigente scolastico, dirigente tecnico, docente);

lo stato di servizio o di quiescenza;

il possesso di eventuali criteri di precedenza indicati nel decreto;

di non trovarsi in alcuna condizione ostativa indicata nel decreto;

il curriculum vitae.

Come candidarsi

L’istanza deve essere inviata attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE) o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito, con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Concorsi e procedure selettive”, collegandosi

all’indirizzo www.mim.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Entro quando presentare domanda

Le funzioni resteranno aperte fino al 2 gennaio 2025.

I BANDI