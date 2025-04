Domanda esame di Stato docenti 2025, chi deve e chi può presentare domanda e qual è il compenso

I docenti non designati come commissari interni devono presentare, tramite la piattaforma POLIS, domanda per la nomina in qualità di commissari esterni. La finestra per l’inoltro dell’istanza è aperta dal 25 marzo al 9 aprile 2025, stesso periodo valido anche per chi intende proporsi come presidente di commissione. Tutte le modalità e le scadenze sono specificate nella Circolare n. 11942 del 24 marzo 2025.

Chi è tenuto a presentare domanda (modello ES-1)

Devono presentare domanda di nomina come commissari esterni:

Docenti a tempo indeterminato, inclusi quelli assegnati ai posti di potenziamento, in servizio presso istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, se non designati come commissari interni o referenti del plico telematico, che: insegnano discipline previste dalle indicazioni nazionali e dalle linee guida dell’ultimo anno dei corsi di studio, sia nelle classi terminali che non terminali;

pur non insegnando direttamente tali discipline, sono titolari di classi di concorso afferenti alle materie affidate ai commissari esterni. Docenti a tempo determinato, con contratto fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, sempre in servizio presso istituti statali di secondo grado, se non designati come commissari interni o referenti del plico telematico, che: insegnano nelle classi terminali o non terminali discipline previste per l’ultimo anno dei corsi di studio;

insegnano discipline afferenti alle classi di concorso coinvolte nell’esame di Stato, e sono in possesso di abilitazione, idoneità o titolo di studio valido per l’ammissione ai concorsi.

Chi può presentare domanda (facoltà di presentazione – modello ES-1)

Possono presentare domanda, anche se non obbligati:

Docenti collocati a riposo da non più di tre anni (incluso l’anno in corso), se già di ruolo in scuole secondarie statali e in possesso di abilitazione o idoneità.

(incluso l’anno in corso), se già di ruolo in scuole secondarie statali e in possesso di abilitazione o idoneità. Docenti che hanno prestato servizio per almeno un anno, negli ultimi tre anni, con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche, in scuole secondarie statali, se in possesso di abilitazione o idoneità nelle discipline pertinenti.

Altre categorie ammesse alla presentazione della domanda

Anche le seguenti categorie possono presentare istanza, a condizione che rientrino nei profili sopra indicati:

Docenti a tempo parziale , che, se nominati, dovranno svolgere servizio secondo l’orario pieno e riceveranno il trattamento economico corrispondente.

, che, se nominati, dovranno svolgere servizio secondo l’orario pieno e riceveranno il trattamento economico corrispondente. Docenti tecnico-pratici , sia con insegnamento autonomo sia in compresenza.

, sia con insegnamento autonomo sia in compresenza. Docenti di sostegno , solo se abilitati per insegnamenti della secondaria di secondo grado e se non hanno seguito durante l’anno scolastico studenti con disabilità che partecipano all’esame di Stato.

, solo se abilitati per insegnamenti della secondaria di secondo grado se hanno seguito durante l’anno scolastico studenti con disabilità che partecipano all’esame di Stato. Docenti con disabilità o beneficiari delle agevolazioni previste dall’art. 33 della Legge 104/1992.

o beneficiari delle agevolazioni previste dall’art. 33 della Legge 104/1992. Docenti in semidistacco o semiaspettativa sindacale.

Compensi Maturità 2025, quanto spetta a Commissari e Presidenti? Importi fermi al 2007

I compensi per gli esami di Stato sono contenuti nella tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 maggio 2007, con integrazione della nota n. 7054 del 2 luglio 2007.

CIRCOLARE