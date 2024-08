Compensi Maturità 2024, le scuole dimensionate dovranno pagarli entro il 31 agosto: quanto percepiranno presidenti e commissari?

Con nota dell’11 luglio scorso il Ministero ha comunicato l’apertura della Rilevazione compensi Esami di Stato a.s. 2023/2024, raggiungibile al seguente percorso SIDI: “Applicazioni SIDI -> Rilevazioni -> Gestione Rilevazioni -> Acquisizione Rilevazioni -> Esami di Stato conclusivi del II ciclo – 23/24”.

La rilevazione è finalizzata alla comunicazione degli oneri derivanti dal pagamento dei compensi al personale scolastico coinvolto, nonché per richiedere ulteriori risorse finanziarie necessarie a dare copertura a tali compensi in quanto l’acconto assegnato risulta insufficiente.

La rilevazione resterà sempre attiva fino al 6 novembre e sono previste periodicamente le acquisizioni dei dati inseriti dalle istituzioni scolastiche e validati dal dirigente scolastico.

Queste le date nelle quali il MIM procederà all’acquisizione delle informazioni inserite e validate:-

Sessione 1 – 25 luglio 2024 entro le ore 14,00;

Sessione 2 – 1° agosto 2024 entro le ore 14.00;

Sessione 3 – 21 agosto 2024 entro le ore 14,00;

Sessione 4 – 4 settembre 2024 entro le ore 14,00;

Sessione 5 – 18 settembre 2024 entro le ore 14,00;

Sessione 6 – 2 ottobre 2024 entro le ore 14,00;

Sessione 7 – 16 ottobre 2024 entro le ore 14,00;

Sessione 8 – 6 novembre 2024 entro le ore 14,00.

Scuole dimensionale

Nela nota il MIM segnala che le scuole dimensionate a valere dal 1° settembre 2024 dovranno effettuare il monitoraggio tempestivamente e comunque entro il mese di agosto, in modo da procedere al pagamento dei compensi in oggetto, in favore del personale scolastico interessato, entro il 31 agosto 2024.

Quanto percepiranno Commissari e Presidenti?

La quantificazione dei compensi risale ormai a più di 15 anni fa; infatti, ai Commissari e Presidenti spettano i compensi fissati nella Tabella 1 del Decreto Interministeriale del 24 maggio 2007:

LA NOTA