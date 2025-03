“Il Governo Meloni distrugge la scuola pubblica, uniamoci per opporci a dimensionamento, precariato e stipendi da fame”: l’appello al centrosinistra di Maraio (Psi)

“Il Governo Meloni distrugge la scuola pubblica, uniamoci per opporci a dimensionamento,...

“Sulla scuola dobbiamo unire le forze nel centrosinistra per un programma e delle proposte comuni, in totale contrapposizione alle politiche del Governo Meloni, che stanno distruggendo progressivamente la scuola pubblica: perché la scuola va intesa come strumento di eguaglianza e di crescita”. A dirlo è stato Enzo Maraio, segretario del Psi, nel corso di una conferenza stampa sulla scuola tenuta il 28 febbraio nella sede nazionale del Psi, alla quale hanno partecipato Luca Fantò, responsabile istruzione del Psi e Irene Manzi, deputata e responsabile scuola Pd.

Secondo Maraio, “al Governo Meloni manca una visione complessiva e, con la progressiva regionalizzazione e privatizzazione della scuola, si rischia di peggiorare ancora: la destra vuole una istruzione al servizio del potere economico”.

“La nostra idea – ha continuato – è diversa: è quella di investire sul capitale umano, potenziando la gratuità e le disponibilità negli asili nido, ampliando il tempo pieno e prolungato, prevedendo la gratuità dei libri di testo nella scuola dell’obbligo, investendo su un efficace sistema di orienteering, ponendo fine al dimensionamento degli istituti scolastici, risolvendo il problema del precariato, restituendo la dignità salariale a tutto il personale scolastico”.

Maraio è consapevole che per raggiungere tutto “questo servono investimenti. Il Governo invece continua a dare risorse alle scuole paritarie, come nell’ultima finanziaria (che ha portato il taglio di oltre 5mila insegnanti ndr), dimenticando il bisogno di tanti e dando impulso ulteriore ad un ascensore sociale sempre più ingessato”.

“L’impegno politico, invece, è quello di premiare il merito e le competenze eliminando le diseguaglianze, di questo Meloni si dimentica troppo spesso”, ha concluso il segretario del Partito socialista italiano.