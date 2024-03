Competenze trasversali o soft skills: perché tanta avversione? Il corso per evitare gli stereotipi

Spesso quando si parla di competenze trasversali o soft skills si avverte tanta avversione, da parte di chi pensa che queste etichette siano soltanto “fuffa”, quando in realtà non è assolutamente così. Cosa c’è da sapere? Come evitare gli stereotipi? VAI AL CORSO

Come tutte le imprese umane di natura innovativa, anche l’ambizione di formare i ragazzi alle competenze trasversali parte da un’attività di progettazione e sperimentazione. Nella scuola primaria c’è già una buona prassi alla progettazione condivisa, mentre nella secondaria, gli insegnanti non sono molto abituati. Ma se si vogliono sviluppare le competenze trasversali dei propri allievi bisogna imparare a negoziare contenuti condivisi e lavorare durante l’anno con altri colleghi della stessa classe.

Per cominciare occorre un metodo. Una serie di attività che partono dalla individuazione degli obiettivi comuni a tutti i docenti partecipanti al progetto, e si conclude con la valutazione degli apprendimenti acquisiti dai discenti a fine progetto.

Anno Europeo delle Competenze, ma quali?

Il 2023 è stato proclamato l’Anno Europeo delle Competenze. Le competenze chiave sono quelle che permettono la realizzazione e lo sviluppo personale, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva.

Tuttavia, nella scuola, il loro sviluppo è assegnato ai docenti disciplinari. Ma come può un singolo docente lavorarci in classe compiutamente? Non può. Questo corso ha l’obiettivo di mostrare il percorso da compiere per lavorare su queste competenze, in modo strutturato e organizzato. Il docente disciplinare deve, per la normativa vigente, insegnare una materia con il duplice obiettivo di promuovere nel discente sia competenze afferenti la disciplina, sia competenze trasversali, recentemente denominate “non cognitive” o soft skills. Noi lavoreremo sulla seconda abilità.

Le competenze chiave sono state declinate dalla normativa italiana e poi da quella europea in 8 competenze. Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze chiave.

Il corso

Su questi argomenti il corso Progettare e valutare le competenze trasversali a cura di Daniela Fedi, in programma dal 19 marzo.

I nostri webinar

Utilizzo di gemini in Google Workspace

Utilizzo del copilot in Windows

Le funzioni esecutive nell’apprendimento della matematica

GeoGebra 6 e la matematica. Livello base

Integrare gli alunni nuovi arrivati in Italia (Nai)

Mini-siti per costruire un giornalino digitale

Le responsabilità del docente: penale, civile e disciplinare