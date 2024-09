Compiti delle vacanze, 8 alunni su 10 non li hanno finiti. Il 40% dei genitori è contro, ma solo il 3% ha permesso di non farli

I compiti delle vacanze assegnati per l’estate sono stati svolti dagli studenti? O sono stati snobbati? A rispondere a queste domande un sondaggio condotto da Skuola.net realizzato interpellando 1.500 alunni di scuole medie e superiori.

Ciò che è emerso è inequivocabile: ben 8 studenti su 10 si sono presentati al rientro tra i banchi senza aver completato i compiti per le vacanze, ormai interpretati più come una punizione che come un modo per tenere in esercizio la mente durante i mesi di pausa delle lezioni.

Così in molti stanno cercando di terminarli negli ultimi giorni a disposizione: tra i “negligenti”, oltre 9 su 10 promettono di sforzarsi per farne il più possibile. Solo il 21% degli intervistati, durante la sosta estiva, ha eseguito alla lettera tutte le consegne degli insegnanti.

Tra chi non ha portato a termine la missione, il 44% è certo di farcela in tempo utile per la consegna, il 43% spera di riuscire nell’impresa, a cui si aggiunge un 7% che non volendosi piegare alla logica dei compiti per le vacanze sta copiando di sana pianta gli esercizi.

Studenti più “timorosi” alle medie?

Giusto alle scuole medie, forse per un maggior timore negli studenti più piccoli, ci si è impegnati di più. Con quote più alte di ragazze e ragazzi che hanno svolto tutto quello che era stato assegnato (25%) o perlomeno la gran parte degli esercizi (55%), mentre meno di 1 su 10 ha ammesso di aver totalmente ignorato la questione.

Sono parecchi, però, gli alunni che per accelerare la pratica hanno ricorso al vecchio metodo: copiare. È il 76% degli intervistati a confessare di essersi aiutati con risorse esterne. In media, il 16% – decisamente meno alle medie (10%), un po’ di più alle superiori (19%) – ha copiato praticamente tutto; il 60% si è concesso qualche sbirciatina qui e là. Appena 1 su 4 giura che lo svolgimento dei compiti per le vacanze è stato tutta farina del suo sacco.

Genitori intransigenti?

E i genitori? A osteggiare i compiti per le vacanze è più del 40% delle mamme e dei papà, ma solo il 3% ha permesso ai figli di non farli; il 10% ha cercato di dargli una mano nello svolgimento; il 28% ha imposto di farli senza dare alcun supporto pratico.