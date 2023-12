Compiti per le vacanze, il pediatra ai genitori: “fate atti di disobbedienza civile”

Si aggiungono ancora pareri da parte di dirigenti e docenti sull’annosa questione dei compiti assegnati per le vacanze di Natale. Repubblica riporta, ad esempio, l’idea di una maestra di un istituto comprensivo di Potenza che ha assegnato agli alunni 11 compiti particolari:

Dare un abbraccio al giorno a chi volete voi,

donare gentilezza,

praticare solidarietà,

collaborare alle faccende domestiche,

giocare e divertirsi,

lasciarsi ispirare da un luogo nuovo,

vivere le tradizioni,

ascoltare un racconto,

salutare,

fare visita a un anziano,

leggere un libro o un fumetto.

E a dirigenti, docenti e genitori, nella lista di chi è contro i compiti delle vacanze c’è anche il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario di pediatria dell’Università Ludes-United Campus of Malta, che ha invitato i genitori ad atti di disobbedienza civile: “I compiti sotto l’albero sono un’interferenza perché irrompono in famiglia e rappresentano un controsenso con il concetto di vacanza. Le famiglie non facciano fare i compiti ai figli e al rientro a scuola lunedì 8 gennaio spieghino il motivo con trasparenza, prendendosi la responsabilità, senza inventare scuse né ‘malattie fantasma’ perché in tal caso sarebbe diseducativo”.